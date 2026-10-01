خالد الجندي عن تصريحات الرئيس السيسي: بصيرة في التعامل مع ما تواجهه الدولة من ظروف

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن مفهوم القوة في قوله تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة" يرتبط بقدرة كل دولة وظروفها، مشيرًا إلى أن التكليف يكون بقدر الاستطاعة وبذل أقصى جهد ممكن في الإعداد.

السعي والاجتهاد

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن كل دولة تُحاسب على حجم ما تبذله من جهد وفق إمكانياتها، موضحًا أن المطلوب هو السعي والاجتهاد، بينما يأتي التوفيق من الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أهمية الإيمان بأن الله مطلع على ما يُبذل من عمل.

تصريحات الرئيس السيسي

وأشار إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعكس وعيًا بحجم التحديات، وداعيًا الله أن يمده بالصحة والقوة، لافتًا إلى أن مثل هذه الرؤية تمثل بصيرة في التعامل مع ما تواجهه الدولة من ظروف.

وأوضح أن هناك محاولات لإقصاء رموز الأمة من العلماء والمفكرين عن المشهد، معتبرًا أن ذلك يمثل تحديًا يجب استيعابه في إطار المعركة الوطنية التي تمر بها البلاد.

الحياد في القضايا الوطنية

وأكد أن الإعلام والدعوة لا يصلح لهما إلا الأقوياء القادرون على المواجهة، مشددًا على أن الحياد في القضايا الوطنية لا يكون مقبولًا، بل يُعد تخليًا عن المسؤولية، لافتًا إلى أن ما يُسمى بـ"شيوخ منتصف العصا" لا يمكن أن يكون لهم دور فاعل في هذه المرحلة.

وأضاف أن التردد والخوف من إبداء الرأي في القضايا المهمة يعكس ضعفًا في تحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أن بعض الدعاة يتجنبون التصريح بآرائهم خشية ردود الفعل، وهو ما وصفه بـ"النفاق الجماهيري".

وشدد الجندي على أن بناء الأوطان يحتاج إلى مواقف واضحة وشجاعة، مؤكدًا أن الأيدي المرتعشة لا تصنع أوطانًا، وأن الكلمة الصادقة القوية هي الأساس في مواجهة التحديات.