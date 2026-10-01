أمين رياضة الشيوخ: منتدى مصر 2026 منصة وطنية فريدة لإطلاق طاقات الشباب

أكد النائب نشأت حتة ، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ"منتدى مصر 2026" يمثل دعوة صادقة وملهمة لكافة طاقات الوطن وعقوله المبدعة للمشاركة الإيجابية في صناعة القرار ورسم أولويات المرحلة القادمة بكل شفافية.

وقال إن تحرك الحكومة السريع لتنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية يعكس إدراكاً عميقاً ومبكراً لأهمية الحوار المتبادل والاستفادة القصوى من الطاقات الفكرية والشبابية والخبرات المتنوعة المنتشرة داخل المجتمع المصري.

وأشار إلى أن المنصة الرقمية التفاعلية تتيح لكل مواطن ومختص فرصة حقيقية ومباشرة لتقديم رؤيته وأفكاره بكل سلاسة ويسر ودون أي عوائق.

وأضاف أن تلاحم الأفكار وتنوع الطروحات خلال جلسات المنتدى القادمة سيشكل إضافة حقيقية لمسيرة العمل الوطني، لافتاً إلى أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة القائمة على المشاركة الفعالة والعلم.