أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يعلن إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بمنتدى مصر 2026.. هيئة الدواء تحذر من منتجات غير مسجلة على مواقع التواصل

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

هيئة الدواء تحذر من منتجات غير مسجلة على مواقع التواصل.. عقوبات تصل إلى حجب المنصات

حذرت هيئة الدواء المصرية من مخاطر الترويج لمنتجات ووصفات دوائية وصحية غير مسجلة أو معتمدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، بعد تراجع سعر الذهب بقيمة 15 جنيهًا في ختام تعاملات أمس.

أسعار العملات اليوم الخميس.. تعرف على سعر الدولار واليورو والريال السعودي

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس.

أسعار الفاكهة اليوم.. الرمان بـ40 جنيهًا والكيوي يصل إلى 100 جنيه

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، أسعار عدد من أنواع الفاكهة المتداولة في الأسواق اليوم، الخميس، والتي شهدت تفاوتًا في الأسعار بين مختلف الأصناف.

الأرصاد: تراجع حدة الأجواء الحارة.. وهناك فرص لسقوط أمطار على عدة مناطق

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تنخفض تدريجيًا بشكل يومي مع التقدم في فصل الخريف، لتبدأ حدة الأجواء الحارة في التراجع بشكل كبير.

استشاري مناعة تحسم الجدل حول شرب القهوة بعد الإفطار

كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، موقف تناول القهوة بعد الإفطار.

الرئيس السيسي يعلن إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ"منتدى مصر 2026"

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ «منتدى مصر 2026»، لبدء فتح باب تسجيل الحضور، وإجراء سلسلة من المناقشات والحوارات الأكاديمية والمجتمعية، تمهيدًا لانعقاد فعاليات المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

كل ما تريد معرفته عن تخفيضات تراخيص السيارات والدراجات النارية ورخص القيادة

بدأت اليوم الخميس تطبيق مجموعة من التدابير الجديدة لتيسير إجراءات استخراج وتجديد تراخيص السيارات والدراجات النارية ورخص القيادة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

الملاحة البحرية: تحويل السفن إلى رأس الرجاء الصالح يرفع تكلفة النقل

علق المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، على اتجاه نحو 40% من تجارة الخليج النفطية إلى مسارات بديلة بعيدًا عن مضيق هرمز بشكل مؤقت بسبب استمرار المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في المنطقة.