رئيس مجلس الشيوخ يشيد بأداء نواب «التنسيقية» مع انطلاق دور الانعقاد الجديد

استقبل المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعضاء تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجلس، اليوم، بمقر المجلس في العاصمة الجديدة، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة بدء دور الانعقاد الجديد.

أجندة برلمانية وأدوات تشريعية على طاولة اللقاء

وخلال اللقاء، استعرض نواب التنسيقية أبرز الملفات والموضوعات التي يعتزمون التركيز عليها خلال دور الانعقاد الثاني، إلى جانب الأدوات البرلمانية التي يستهدفون استخدامها، ومن بينها الدراسات البرلمانية ودراسات الأثر التشريعي.

كما شهد اللقاء تبادلًا للرؤى والأفكار بشأن عدد من الملفات المطروحة، في إطار مناقشة أولويات العمل البرلماني خلال الفترة المقبلة.

رئيس الشيوخ يشيد بأداء نواب التنسيقية

وأشاد المستشار عصام الدين فريد بما طرحه نواب التنسيقية خلال اللقاء، مثنيًا على أدائهم خلال دور الانعقاد الأول، وما قدموه من رؤى وأفكار في إطار العمل البرلماني.

تهنئة لأمين عام مجلس الشيوخ

وفي سياق متصل، عقد وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاءً مع المستشار الدكتور أحمد الغنام، الأمين العام لمجلس الشيوخ، لتقديم التهنئة بمناسبة انطلاق دور الانعقاد الثاني.

وأشاد نواب التنسيقية خلال اللقاء بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة للمجلس في استكمال عملية الانتقال إلى مقر مجلس الشيوخ بالعاصمة الجديدة.

وفد التنسيقية

وضم وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلًا من: النائب عماد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لنواب التنسيقية بمجلس الشيوخ، والنواب محمود تركي، وأميرة صابر، وأحمد السيد، وعماد بركات، وجمال عباس، ومحمد محسن، وأحمد الحمامصي، وحنان وجدي، وسارة رمزي، ويوستينا رامي، وأحمد خالد.