الجيش الملكي: قد نحاول التعاقد مع رضا سليم مجددًا

أكد نافع الرفاعي المتحدث الرسمي لنادي الجيش الملكي المغربي، على احتمالية وجود تحرك جديد للتعاقد مع رضا سليم نجم النادي الأهلي مشيرا إلى أن الفريق في معسكر حاليًا بتركيا وسيعود الأسبوع المقبل إلى المغرب.

وأضاف الرفاعي في تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور، مع الإعلامي خالد الغندور، قد يكون هناك تحرك جديد من النادي لمحاولة ضم رضا سليم من الأهلي خلال الفترة المقبلة.

موقف رضا سليم في الأهلي

أصبح المغربي رضا سليم، جناح النادي الأهلي، أمام عدة خيارات بشأن مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ بعد تعثر مفاوضات انتقاله إلى صفوف المصري البورسعيدي.

ومع تعثر انتقاله إلى المصري، دخل رضا سليم دائرة اهتمام عدد من الأندية الأخرى، حيث تلقى اللاعب اهتمامًا من أحد أندية الدوري الليبي، إلى جانب وجود رغبة من أندية مغربية في معرفة إمكانية التعاقد معه.

وتبدو العودة إلى الدوري المغربي أحد الخيارات المطروحة أمام اللاعب، خاصة أنها قد تمنحه فرصة أكبر للمشاركة واستعادة مستواه، بينما يمثل الدوري الليبي خيارًا آخر حال التوصل إلى اتفاق مناسب مع الأهلي واللاعب.

وتترقب الساعات المقبلة حسم موقف رضا سليم، في ظل استمرار الاتصالات مع أكثر من طرف، بينما تسعى إدارة الأهلي إلى الوصول لاتفاق يضمن حل ملف اللاعب قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.