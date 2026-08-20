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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماهر همام: دفاع الأهلي يعاني منذ رحيل عبد المنعم وربيعة وتريزيجيه

ماهر همام
ماهر همام
عبدالله هشام

علَقَ ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي أمام نظيره برشلونة بنتيجة 1-2، وذلك في البروفة الودية الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وخسر الأهلي أمام برشلونة على ملعب سبوتيفاي كامب نو بنتيجة 1-2 ، سجل هدف الأحمر أحمد سيد زيزو، بينما سجل ثنائية الفريق الكتالوني، حمزة عبد الكريم ورافينيا.

وقال ماهر همام في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN:مباراة الأهلي وبرشلونة أثبتت أن هناك فوارق فنية كبيرة بين الكرة المصرية والأوروبية، فالأحمر لم يكن على المستوى المطلوب خلال المباراة، كما أن الأخطاء الدفاعية كارثية ويجب معالجتها سريعاً قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز لعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي.

وأضاف: دفاع الأهلي يعاني كثيراً منذ رحيل محمد عبد المنعم إلى فريق نيس الفرنسي، ثم رامي ربيعة إلى العين الإماراتي، ولم يستطع الأحمر تعويضهما بلاعبين على نفس المستوى، كما أن ثنائية عمرو الجزار وهادي رياض تفتقد إلى الانسجام بشكل كبير وتحتاج لمزيد من الوقت.

وتابع: الجانب الهجومي للأهلي لم يشكل خطورة على مرمى فريق برشلونة، رغم محاولات الثنائي سفيان بن جديدة ومنصف بقرار، وأرى أن التفريط في محمود حسن تريزيجيه كان قراراً خاطئاً، خاصةً أنه كان أفضل لاعبي الفريق في الموسم الماضي.

النادي الأهلي الأهلي برشلونة زيزو حمزة عبد الكريم

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