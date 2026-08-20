كريم رمزي: انتظروا الأهلي في الموسم الجديد.. مباراة برشلونة ليست مقياسًا

علق الإعلامي كريم رمزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على خسارة الأهلي أمام برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر الودية، مؤكدًا أن مواجهة الفريق الكتالوني على ملعب كامب نو تعد تجربة جيدة، لكن من المبكر الحكم على مستوى الفريق أو المدير الفني الحسين عموتة من خلالها.

وكتب كريم رمزي: «كون إنك بتلاعب برشلونة في كامب نو ده شيء جيد.. النتيجة شكلها جيد.. بالنسبة للمستوى الجماعي والفردي فهنستنى نشوف الأهلي في الموسم الجديد.. علشان القياس بمباراة النهاردة هيبقى ظالم لكل اللاعبين وعموتة».

وخسر الأهلي أمام برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات كأس خوان جامبر الودية، حيث سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الفريق الأحمر الوحيد.

وشهد اللقاء تألق محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، بعدما تصدى لركلة جزاء لصالح برشلونة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، ليحافظ على فارق الهدف ويمنح فريقه دفعة معنوية رغم الخسارة.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى القاهرة صباح اليوم، الخميس، على متن طائرة خاصة، عقب انتهاء المعسكر الخارجي الذي خاضه الفريق في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

وأقام الأهلي معسكره الخارجي في إسبانيا منذ السادس من أغسطس الجاري، وخاض خلاله ثلاث مباريات ودية، بدأها بالفوز على بادالونا بثلاثة أهداف دون رد، ثم خسر أمام يوروبا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يختتم معسكره بمواجهة برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر الودية.

الأهلي يستعد لانطلاق الدوري

ويستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته في بطولة الدوري الممتاز أمام الشرقية إنبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وتقام مباراة الأهلي والشرقية إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، الموافق 23 أغسطس الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق انطلاقة قوية في الدوري، بعدما أنهى فترة الإعداد بمواجهة قوية أمام برشلونة، استعدادًا للمنافسة على لقب المسابقة خلال الموسم الجديد.