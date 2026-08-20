فرج عامر: الأهلي لم يكتمل تجانسه.. وتألق زيزو وعودة الشناوي أبرز مكاسب مواجهة برشلونة

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على خسارة الأهلي أمام برشلونة الإسباني، في بطولة كأس خوان جامبر الودية، مؤكدًا أن الفريق الأحمر لم يصل بعد إلى مرحلة التجانس الكامل بين لاعبيه.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأهلي لم يكتمل التجانس بين اللاعبين، وأكيد حسين عموتة بيجرب وبيبحث عن أفضل تشكيل».

وأضاف: «أهم مكسب في مباراة الأهلي وبرشلونة هو تألق زيزو وعودة الشناوي»، في إشارة إلى المستوى الذي ظهر به أحمد مصطفى زيزو، بجانب تألق محمد الشناوي وتصديه لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وكان الأهلي قد اختتم معسكره الخارجي في إسبانيا، الذي انطلق يوم 6 أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم الجديد، قبل أن تعود بعثة الفريق إلى القاهرة صباح اليوم الخميس على متن طائرة خاصة.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال معسكره الإسباني، حيث فاز على بادالونا بثلاثة أهداف دون رد، ثم خسر أمام يوروبا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يختتم استعداداته بمواجهة برشلونة.

وتلقى الأهلي الخسارة أمام برشلونة بنتيجة 2-1، وسجل أحمد مصطفى زيزو هدف الفريق الأحمر الوحيد، فيما تألق محمد الشناوي وتصدى لركلة جزاء لصالح الفريق الكتالوني خلال الدقائق الأخيرة.

الأهلي يستعد لانطلاق الدوري

ويستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته في بطولة الدوري الممتاز، عندما يواجه الشرقية إنبي ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، الموافق 23 أغسطس الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي لتحقيق بداية قوية في الدوري، بعدما أنهى معسكره الخارجي وخاض عددًا من المباريات الودية تحت قيادة حسين عموتة، بحثًا عن الوصول إلى أفضل تشكيل قبل انطلاق المنافسات الرسمية.