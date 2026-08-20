إعلامي يدافع عن عموتة: لسه بدري الحكم عليه.. والأهلي اختار مدربًا صاحب إنجازات

دافع الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، عن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن الحكم على المدرب بعد مباراة واحدة، خاصة أمام برشلونة، أمر غير منطقي، مطالبًا جماهير القلعة الحمراء بمنحه الوقت الكافي لإظهار أفكاره وقدراته الفنية.

وقال محمد فارس: «يعني أنت 48 ساعة بتدافع عن عموتة عشان واحد عامل عليه حملة قبل ما يبدأ مع الأهلي، ودلوقتي عايز نسلّمه ونحكم عليه حكم مطلق في أول ماتش له، وهو بيلاعب برشلونة».

وأضاف: «أنا شوفت تعليقات محتاجة كتاب 1000 صفحة عشان تفهمها. الراجل لما يبقى خد فرصته مع الأهلي وقعد فترة، تقدر تقيّمه بشكل كامل بعدها. وقتها قول عليه يصلح أو لا يصلح، بس بتحليل له معطيات وقتها».

وأشار فارس إلى صعوبة مواجهة برشلونة، موضحًا أن عددًا من المدربين واجهوا الفريق الكتالوني على ملعب كامب نو وتعرضوا لهزائم ثقيلة، قائلًا إن «مدربين كومو ويوفنتوس في إيطاليا، وتوتنهام في إنجلترا، راحوا الكامب نو، اتعبوا من برشلونة سكور ورجعوا».

وتابع: «ده راجل لسه مخلصش بسم الله الرحمن الرحيم مع الأهلي، ولسه لعيبة جديدة عليه، وأي واحد فاهم كورة في العالم عارف إن الماتشات الرسمية بتكشف للمدرب قدرات مختلفة تمامًا للعيبة وبتخليه يراجع أفكاره».

وشدد الإعلامي على ضرورة عدم التسرع في مقارنة عموتة بمدربين سابقين لم يحققوا النجاح مع الأهلي، قائلًا: «فمش طبيعي نضرب إحنا أول مفك في تجربة الراجل، وألاقي واحد بيقولك: ده توروب وريبيرو جديد».

واستعرض فارس أبرز إنجازات عموتة، مؤكدًا أن المدرب المغربي يمتلك سجلًا قويًا، قائلًا: «إنت جايب مدرب أخد دوري مغربي، ودوري أبطال أفريقيا، وأمم أفريقيا للمحليين، ودوري وكأس وسوبر في قطر، وصعّد بمنتخب الأردن لأول مرة في تاريخهم لكأس العالم».

وأضاف: «أنا بقولك مفيش مدرب نجاحه مضمون، وأحكيلك من تاريخ الكرة للصبح، بس كمان الراجل ياخد وقته، وياخد مننا دعم ومساندة. ده الطبيعي أصلًا، واللي مش طبيعي هو العكس».

وأوضح أن دعم المدرب لا يعني تجاهل الأخطاء الفنية، قائلًا: «أنا مش بقول ساند على طول الخط، أو ما تتكلمش في سلبيات أو أفكار فنية عندك رأي فيها، ده عادي، بس في منطق للكلام».

واختتم فارس حديثه بالتأكيد على أهمية دور جماهير الأهلي في مساندة الفريق ومدربه خلال الفترة الأولى، قائلًا: «الناس طول عمرها بتختار الأهلي عشان جمهور الأهلي بيحميها مش العكس».

وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى القاهرة صباح اليوم الخميس على متن طائرة خاصة، عقب انتهاء المعسكر الخارجي الذي خاضه الفريق في إسبانيا.