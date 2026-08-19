كلام غير صحيح .. «الجزيرة الإماراتي» يُحرج خالد الغندور بعد تصريحاته عن «عموتة»

ردّ حسين سهيل، مدير الكرة بنادي الجزيرة الإماراتي، على ما تردّد بشأن دخول المدرب المغربي حسين عموتة في أزمات وخلافات مع لاعبي الفريق خلال فترة توليه القيادة الفنية، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

وقال “سهيل” إن تعامل عموتة مع اللاعبين كان ممتازًا، موضحًا أن المدرب المغربي يتميز بالحزم والشدة في التعامل، وهو أمر لا يمثل عيبًا، بل يعد أحد أساليب الإدارة الفنية لضبط غرفة الملابس.

وأضاف مدير الكرة بالجزيرة الإماراتي أن العديد من المدربين حول العالم يعتمدون على الحزم والشدة في التعامل مع اللاعبين، مؤكدًا أن السيطرة على غرفة الملابس تتطلب شخصية قوية وقدرة على فرض الانضباط.

وجاءت تصريحات حسين سهيل ردًا على ما ذكره الإعلامي خالد الغندور بشأن وجود خلافات بين حسين عموتة وبعض لاعبي الجزيرة الإماراتي خلال فترة توليه تدريب الفريق.

وكان حسين عموتة قد تولى تدريب الجزيرة الإماراتي خلال موسم 2024-2025، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قبل أن يعلن النادي إنهاء التعاقد معه في أغسطس 2025.

وتأتي تصريحات مدير الكرة بنادي الجزيرة بالتزامن مع استعداد حسين عموتة لبدء مهمته الجديدة مع النادي الأهلي، بعدما تعاقد معه النادي لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

وتحظى تجربة عموتة الجديدة مع الأهلي باهتمام كبير، خاصة في ظل خبراته السابقة ونجاحاته مع عدد من الأندية والمنتخبات، وسط ترقب لما سيقدمه المدرب المغربي مع الفريق خلال الفترة المقبلة.