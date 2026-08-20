العرض قائم.. شوبير يكشف موقف الزمالك النهائي من بيع بيزيرا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف نادي الزمالك من أزمة لاعبه خوان بيزيرا، وإمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أن النادي قد يوافق على بيع اللاعب حال وصول العرض المالي الذي سبق أن طلبه.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن البعض قد يرى تشابهًا بين أزمة بيزيرا وما حدث مع الفلسطيني وسام أبو علي، الذي انتقل من الأهلي إلى كولومبوس كرو الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، مشيرًا إلى أن النادي الأمريكي ملتزم بسداد المستحقات المالية الخاصة بالصفقة.

وأوضح شوبير: «في حد ممكن يقول إن اللي بيحصل مع بيزيرا حصل مع وسام أبو علي، وسام جاب 7 ونص مليون دولار، والنادي الأمريكي ملتزم في سداد المستحقات، فده مش هيحصل مع بيزيرا».

وأضاف: «نادي الزمالك في الأول قالك: يا عم اديني 6 مليون. صحيح الزمالك بيقول دلوقتي أنا سحبت هذا العرض، لكن أنا بقولك يعني هذا العرض قائم».

وأشار شوبير إلى أن الزمالك قد يوافق على رحيل بيزيرا إذا وصل عرض مالي بالقيمة التي حددها النادي سابقًا، قائلًا: «لو وصل للزمالك العرض ده هيبيع بيزيرا».

وتأتي تصريحات شوبير في ظل الجدل المثار حول مستقبل بيزيرا مع الزمالك، بعدما ارتبط اسم اللاعب بعرض للرحيل، وسط تمسك النادي بموقفه بشأن المقابل المالي المطلوب لإتمام الصفقة.

وبذلك، يرى شوبير أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام رحيل اللاعب، حال وصول عرض يقترب من 6 ملايين دولار، رغم إعلان الزمالك سحب عرضه السابق.