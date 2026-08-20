اشكروا حسام حسن.. شوبير يكشف صاحب الفضل في ظهور حمزة عبد الكريم

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بتألق حمزة عبد الكريم مع برشلونة، مؤكدًا أن اللاعب الشاب يثبت مباراة تلو الأخرى أحقيته بالحصول على الفرصة، بعدما سجل أهدافًا خلال فترة الإعداد وظهر بشكل لافت مع الفريق الكتالوني.

وقال شوبير عبر إذاعة «أون سبورت FM»، إن حمزة عبد الكريم يسجل تقريبًا في كل مباراة مع برشلونة، مشيرًا إلى أن اللاعب يحظى بثقة الجهاز الفني رغم الحديث عن إمكانية تعاقد النادي مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وأضاف أن حمزة يشارك أساسيًا حتى الآن ويواصل التسجيل، وهو ما يعكس قدراته وإمكانياته رغم صغر سنه.

وتساءل شوبير عن موقف المنتقدين سابقًا لقرار حسام حسن بضم حمزة عبد الكريم إلى منتخب مصر، قائلًا: «الناس اللي هاجمت حسام حسن بسبب اختياره لحمزة للمنتخب، هل هتهاجمه دلوقتي لأنه بيشارك مع برشلونة؟ ولا هنقول: يا سلام يا عظيم، جبت لاعب صغير وطلع موهوب؟».

وشدد الإعلامي على ضرورة تقدير قرار حسام حسن، مؤكدًا أن منح حمزة الفرصة ووضعه تحت الأنظار ساهم في ظهوره بصورة مميزة خلال الفترة الحالية.

واختتم شوبير حديثه برسالة واضحة: «اشكروا حسام حسن، لأنه عندما منح حمزة الفرصة ووضعه تحت الأنظار، ساهم في ظهوره بهذا الشكل»، في إشارة إلى أن قرار ضم اللاعب رغم الانتقادات كان خطوة مهمة في مسيرته.