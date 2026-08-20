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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رافينيا ينشر صورته مع حمزة عبد الكريم عقب مواجهة الأهلي وبرشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
سارة عبد الله

نشر البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة الإسباني، صورة تجمعه بالمصري حمزة عبد الكريم عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، عقب مواجهة الأهلي في كأس خوان جامبر.

وكان برشلونة قد حقق الفوز على الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي شهدت تسجيل حمزة عبد الكريم هدف التقدم للفريق الكتالوني، قبل أن يضيف رافينيا الهدف الثاني من ركلة جزاء.

واختتم فريق برشلونة الإسباني استعداداته للموسم الجديد، بعدما حقق الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

وبدأ برشلونة المباراة بشكل قوي، ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 29 عن طريق حمزة عبد الكريم، قبل أن يضاعف البرازيلي رافينيا النتيجة من ركلة جزاء خلال الشوط الأول، ليضع الفريق الكتالوني في المقدمة بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول الأهلي العودة إلى اللقاء، وتمكن أحمد سيد زيزو من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول للفريق الأحمر.
 

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