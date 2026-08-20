مدرب فرينتسفاروش يتغزل في صلاح قبل مواجهة طرابزون: لاعب من الطراز العالمي

أشاد بالاز بوربيلي، المدير الفني لفريق فرينتسفاروش المجري، بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الدور الفاصل المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

وأكد بوربيلي أن صلاح يعد من اللاعبين أصحاب القدرات الاستثنائية، مشيرًا إلى أنه أثبت مكانته كأحد نجوم كرة القدم العالمية خلال السنوات التي قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مدرب فرينتسفاروش في تصريحات قبل المباراة: «محمد صلاح لاعب من الطراز العالمي، وقد أثبت ذلك من خلال أدائه في الدوري الإنجليزي».

وشدد بوربيلي في الوقت نفسه على أن فريقه لن يركز على مراقبة صلاح فقط، مؤكدًا أن طرابزون سبور يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الخطورة، وهو ما يتطلب من لاعبيه التعامل مع المباراة بشكل جماعي.

وأضاف: «يمتلك خصمنا أيضًا لاعبين مميزين إلى جانب محمد صلاح، لذلك يجب على لاعبي فريقي التركيز على اللاعبين الآخرين أيضًا».

وتأتي تصريحات بوربيلي قبل مواجهة قوية تجمع طرابزون سبور بفرينتسفاروش في ذهاب الدور الفاصل بالدوري الأوروبي، حيث يحظى اللقاء باهتمام كبير، خاصة مع إمكانية مشاركة محمد صلاح أساسيًا للمرة الأولى مع فريقه التركي في البطولة الأوروبية.

ويأمل صلاح في قيادة طرابزون سبور لتجاوز عقبة الفريق المجري والتأهل إلى مرحلة الدوري في البطولة، في أول تحدٍ أوروبي له مع ناديه الجديد، بعد انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعكس حديث مدرب فرينتسفاروش إدراك الجهاز الفني لخطورة صلاح، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة عدم منح اللاعب المصري المساحة الكافية لصناعة الفارق، خاصة أن المنافس يمتلك عناصر أخرى قادرة على تشكيل الخطورة.