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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قميص رقم 9 ينتظره.. برشلونة يحسم موقفه من حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
سارة عبد الله

كشفت شبكة «Barça Times» عن توجه جديد داخل نادي برشلونة بشأن مستقبل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، في ظل بحث النادي الكتالوني عن مهاجم صريح خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت الشبكة أن هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، وديكو، المدير الرياضي للنادي، قررا الرهان على حمزة عبد الكريم، ليكون المهاجم الأساسي للفريق في حال عدم التعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق سوق الانتقالات.

ويأتي هذا التطور بعد المستويات اللافتة التي قدمها اللاعب المصري خلال فترة الإعداد، والتي جعلته يدخل حسابات فليك بقوة، خاصة بعدما سجل هدفًا في فوز برشلونة على الأهلي بنتيجة 2-1 في كأس خوان جامبر، كما سبق له تسجيل هدفين أمام برمنجهام سيتي خلال فترة الإعداد.

وكان فليك قد أشاد بقدرات حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أن اللاعب قدم ما يطلبه من المهاجم رقم 9، وهو ما عزز من فرصه في الحصول على دور أكبر مع الفريق الأول.

وبحسب «Barça Times»، فإن برشلونة بدأ بالفعل في تجهيز القميص رقم 9 الذي يحمل اسم حمزة عبد الكريم، في إشارة إلى إمكانية حصول المهاجم المصري على مكان أساسي في هجوم الفريق حال عدم إبرام صفقة هجومية جديدة.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يواصل فيه برشلونة بحثه عن مهاجم جديد، بعدما أوقف محاولاته للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، وبدأ دراسة خيارات أخرى لتدعيم الخط الأمامي قبل غلق فترة الانتقالات.

ويبدو أن تألق حمزة عبد الكريم خلال المباريات الودية الأخيرة جعله يتحول من مجرد موهبة صاعدة إلى خيار حقيقي أمام فليك، خاصة في ظل حاجة برشلونة إلى مهاجم قادر على شغل مركز رأس الحربة.

وفي حال فشل برشلونة في ضم مهاجم جديد، قد يحصل حمزة على فرصة تاريخية لقيادة هجوم الفريق الأول، في خطوة ستكون استثنائية للمهاجم المصري الشاب، الذي أصبح محط أنظار الجماهير المصرية والإسبانية خلال فترة قصيرة.

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