أخذتهم العزة بالإثم.. أحمد جلال يهاجم منتقدي حمزة عبد الكريم: سعوا لاغتياله والتقليل منه.. فنسفهم

أشاد الناقد الرياضي أحمد جلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالمستويات التي يقدمها حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة الشاب، وذلك بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة، وتسجيله هدفًا في شباك الأهلي خلال مواجهة الفريقين الودية.

ووجه أحمد جلال رسالة انتقد خلالها بعض الأصوات التي قللت من خطوة انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة، مؤكدًا أن اللاعب أثبت امتلاكه عقلية مميزة وقدرات جعلته يرد داخل الملعب على منتقديه.

وكتب الناقد الرياضي: «حمزة عبد الكريم.. العقلية التي نسفت أصحاب المنصات، الذين أخذتهم العزة بالإثم، وقاتلوا للتقليل من انتقاله إلى برشلونة، وسعوا لاغتياله، لا لشيء، إلا لإثبات أنهم فقط من يفهمون، وما دونهم ليس كذلك».

وجاء إشادة أحمد جلال بحمزة عبد الكريم بعد ظهور اللاعب بشكل لافت مع برشلونة، حيث تمكن من تسجيل هدف في شباك الأهلي، ليواصل لفت الأنظار خلال فترة الإعداد، ويؤكد قدرته على التعامل مع الأجواء الجديدة رغم حداثة تجربته مع النادي الكتالوني.

وكان الأهلي قد خسر أمام برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن منافسات كأس خوان جامبر الودية، حيث سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الفريق الأحمر الوحيد.

وشهد اللقاء تألق محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، بعدما تصدى لركلة جزاء لصالح برشلونة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، ليحافظ على فارق الهدف ويمنح فريقه دفعة معنوية رغم الخسارة.

الأهلي يختتم معسكر إسبانيا

وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى القاهرة صباح اليوم الخميس على متن طائرة خاصة، عقب انتهاء المعسكر الخارجي الذي خاضه الفريق في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

وأقام الأهلي معسكره الخارجي في إسبانيا منذ السادس من أغسطس الجاري، وخاض خلاله ثلاث مباريات ودية، بدأها بالفوز على بادالونا بثلاثة أهداف دون رد، ثم خسر أمام يوروبا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يختتم معسكره بمواجهة برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر الودية.

الأهلي يستعد لانطلاق الدوري

ويستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته في بطولة الدوري الممتاز أمام الشرقية إنبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وتقام مباراة الأهلي والشرقية إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، الموافق 23 أغسطس الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق انطلاقة قوية في الدوري، بعدما أنهى فترة الإعداد بمواجهة قوية أمام برشلونة، استعدادًا للمنافسة على لقب المسابقة خلال الموسم الجديد.