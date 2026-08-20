قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء قطر: جهود كبيرة للوسطاء لإنجاح خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإدارة موارد صندوق المبتكرين والنوابغ
منحة قطرية لإقامة مستشفى باسم الأمير تميم بن حمد آل ثاني في سوهاج
وزير الخارجية: توقيع اتفاقية منحة قطرية لإقامة مستشفى تحمل اسم الشيخ تميم في سوهاج
النزلاء بخير وسلام .. السيطرة على حريق داخل مخزن ملحق بدار لرعاية الأيتام ببورسعيد
بعدما أدانته مصر.. ما هو المشروع الاستيطاني E1 ولماذا يمثل خطرًا على الدولة الفلسطينية؟
رئيس وزراء قطر: وقعنا 4 اتفاقيات في عدة مجالات لتوسيع التعاون مع مصر
خد بالك| حظر أشهر أدوية القولون العصبي والجهاز الهضمي.. تعرف عليها
الخميس المقبل إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسئولية الدول المشاطئة.. ولا مساس بحرية الملاحة
وزير الخارجية: لا يمكن السماح بالمساس بأمن باب المندب والبحر الأحمر
بعد أنباء زيادة الأسعار 35% .. أول رد رسمي من «القومي للاتصالات»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون المتوقع لمواجهة فيرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

تترقب الجماهير المصرية الظهور الأول لمحمد صلاح مع طرابزون سبور في المنافسات الأوروبية، خاصة بعد انتقاله إلى النادي التركي خلال فترة الانتقالات الحالية حيث يخوض رفقة فريقه مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي.

ويستضيف فريق طرابزون سبور التركي نظيره فيرينتسفاروشي، اليوم، على ملعب «بابارا بارك» بمدينة طرابزون، في مواجهة تحمل أهمية خاصة للجماهير المصرية، باعتبارها الظهور الأوروبي الأول لمحمد صلاح مع فريقه التركي.

موعد مباراة محمد صلاح مع طرابزون سبور

وتنطلق مباراة طرابزون و فيرينتسافروشي المجري اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويأمل طرابزون سبور في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب، وحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ويقترب محمد صلاح من المتواجد في التشكيل الأساسي لطرابزون في اللقاء الأوروبي على أمل قيادة الفريق للفوز والاقتراب من التأهل.

تشكيل طرابزون التركي المتوقع لمواجهة فيرينتسافروشي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: فاجنر بينا - تشيوبيكي نوايوو - ستيفان سافيتش -  سيدني لوبيز كابرال.

الوسط الدفاعي: بنيامين بوشواري - روسلان مالينوفسكي.

الوسط الهجومي: محمد صلاح - أرال شيمشير-  نواه سافيولو.

الهجوم: بول أونواتشو.

محمد صلاح طرابزون سبور الدوري الأوروبي طرابزون طرابزون سبور التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

الدولار

في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

«الحر راجع النهارده وبكرة».. الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة تبدأ الجمعة

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

ترشيحاتنا

د. الجندي يترأس القافلة

«البحوث الإسلامية» يُطلق قافلة دعوية جديدة إلى الواحات البحرية ضمن حملة «مِنْ نبع المصطفى صلى الله عليه وسلم

إيمان جمال

وزير الأوقاف يهنئ مرشحة الوزارة لفوزها بالمركز الرابع في مسابقة الملك عبد العزيز

الأزهر الشريف

المركز الإعلامي للأزهر يحذر من استغلال اسم المؤسسة أو مكانتها في الترويج لخدمات سياحية

بالصور

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

فيديو

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد