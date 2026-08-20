محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون المتوقع لمواجهة فيرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي

تترقب الجماهير المصرية الظهور الأول لمحمد صلاح مع طرابزون سبور في المنافسات الأوروبية، خاصة بعد انتقاله إلى النادي التركي خلال فترة الانتقالات الحالية حيث يخوض رفقة فريقه مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي.

ويستضيف فريق طرابزون سبور التركي نظيره فيرينتسفاروشي، اليوم، على ملعب «بابارا بارك» بمدينة طرابزون، في مواجهة تحمل أهمية خاصة للجماهير المصرية، باعتبارها الظهور الأوروبي الأول لمحمد صلاح مع فريقه التركي.

موعد مباراة محمد صلاح مع طرابزون سبور

وتنطلق مباراة طرابزون و فيرينتسافروشي المجري اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويأمل طرابزون سبور في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب، وحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ويقترب محمد صلاح من المتواجد في التشكيل الأساسي لطرابزون في اللقاء الأوروبي على أمل قيادة الفريق للفوز والاقتراب من التأهل.

تشكيل طرابزون التركي المتوقع لمواجهة فيرينتسافروشي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: فاجنر بينا - تشيوبيكي نوايوو - ستيفان سافيتش - سيدني لوبيز كابرال.

الوسط الدفاعي: بنيامين بوشواري - روسلان مالينوفسكي.

الوسط الهجومي: محمد صلاح - أرال شيمشير- نواه سافيولو.

الهجوم: بول أونواتشو.