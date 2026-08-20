موعد مباراة محمد صلاح طرابزون ضد فيرينتسفاروشي المجري في الدوري الأوروبي

يستضيف فريق طرابزون سبور التركي نظيره فيرينتسفاروشي المجري، اليوم، على ملعب «بابارا بارك» بمدينة طرابزون، في مواجهة تحمل أهمية خاصة للجماهير المصرية، باعتبارها الظهور الأوروبي الأول لـ محمد صلاح مع فريقه التركي.

ويخوض محمد صلاح رفقة فريقه الجديد طرابزون التركي أول مباراة أوروبيةفي التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة محمد صلاح مع طرابزون سبور

وتنطلق مباراة طرابزون و فيرينتسافروشي المجري اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويأمل طرابزون سبور في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب، وحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

القنوات الناقلة لمباراة محمد صلاح

حصلت المتحدة للرياضة على حقوق بث الظهور الأوروبي الأول للنجم المصري محمد صلاح بقميص طرابزون سبور التركي، خلال مواجهة الفريق أمام فيرينتسفاروشي المجري في بطولة الدوري الأوروبي.

وأعلنت المتحدة للرياضة أن مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي ستكون فقط وحصريًا عبر قنوات أون سبورت، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بالبطولة.