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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

يارا ووالدتها
يارا ووالدتها
محمد بدران

وجهت يارا حسام حسن، ابنة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، رسالة دعم إلى والدتها، بالتزامن مع الأزمة الأسرية التي شهدت انفصال والديها خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت يارا حسام حسن عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مجموعة من الصور لوالدتها، مصحوبًا بأغنية «يا وردة بيتنا»، في رسالة بدت داعمة ومساندة لها خلال هذه الفترة.

وتأتي رسالة يارا حسام حسن في أعقاب الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين والدتها هويدا الغرباوي ودان آدم، زوجة حسام حسن الثانية، والتي بدأت بمشادة في الساحل الشمالي قبل أن تتطور إلى إجراءات قانونية.

وكان حسام حسن قد أنهى إجراءات طلاقه من زوجته الأولى هويدا الغرباوي غيابيًا، وفقًا لما تم تداوله خلال الأيام الماضية، لتشهد العلاقة بين الطرفين انفصالًا رسميًا بعد الأزمة الأخيرة.

وتصدرت الأزمة اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول تفاصيل المشادة التي وقعت في الساحل الشمالي، وما تبعها من تصريحات وإجراءات قانونية، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

يارا حسام حسن هويدا الغرباوي طلاق هويدا الغرباوي المدير الفني لمنتخب مصر دان آدم

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