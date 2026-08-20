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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تهزم كينيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.. نتائج اليوم الثالث لبطولة أفريقيا

الكرة الطائرة
الكرة الطائرة
عبدالله هشام

شهدت الفترة الأولى من اليوم الثالث لمنافسات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات، المقامة على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية، مجموعة من المواجهات القوية، عكست ارتفاع مستوى المنافسة بين المنتخبات الأفريقية، وسط سعي واضح لحجز مواقع متقدمة في جدول البطولة.

وشهدت منافسات الرجال مواجهتين، كان أبرزها الفوز المصري على كينيا بنتيجة 2-0، بعدما حسم المنتخب المصري الشوط الأول بصعوبة بنتيجة 24-22، قبل أن يفرض تفوقه في الشوط الثاني ويفوز 21-15.

وفي مواجهة أخرى قوية، نجح منتخب السنغال في تحقيق فوز مثير على بنين بنتيجة 2-1، بعد أن خسر الشوط الأول 19-21، قبل أن يقلب المباراة لصالحه بالفوز في الشوط الثاني 28-26، ثم يحسم الشوط الثالث الفاصل 15-13، في واحدة من أكثر مباريات الفترة الأولى إثارة.

نتائج قوية لمصر وموزمبيق في منافسات السيدات

أما منافسات السيدات، فقد شهدت خمس مواجهات، حيث واصل منتخب موزمبيق عروضه القوية بفوزه على تونس بنتيجة 2-0، بواقع 21-12 و21-4، في مباراة فرض فيها المنتخب الموزمبيقي سيطرته بشكل واضح.

وحقق منتخب موريشيوس الفوز على كينيا بنتيجة 2-0، بواقع 21-11 و21-19، بينما واصل منتخب مصر للسيدات نتائجه القوية بفوزه على كوت ديفوار بنتيجة 2-0، بواقع 21-10 و21-6، ثم تغلب على جنوب أفريقيا بالنتيجة نفسها، بواقع 21-5 و21-11.

وفي بقية مباريات السيدات، حقق منتخب المغرب الفوز على سيشل بنتيجة 2-0، بواقع 21-11 و21-13، فيما نجح منتخب الرأس الأخضر في تجاوز جامبيا بنتيجة 2-0، بعد الفوز في الشوط الأول 22-20 والثاني 21-17.

وتكشف نتائج الفترة الأولى من اليوم الثالث عن تنوع واضح في مستويات المنافسة، مع ظهور منتخبات تسعى إلى فرض نفسها مبكرًا، إلى جانب مواجهات شهدت تقاربًا كبيرًا في النقاط، خاصة في منافسات الرجال.

البطولة مؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028

وتتواصل منافسات البطولة حتى 22 أغسطس الجاري، تحت رعاية المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، فيما تترأس عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وتتابع بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، منافسات البطولة من الملاعب، في إطار متابعة سير المنافسات والتنظيم، مع تواصل المنافسة بين المنتخبات المشاركة.

وتكتسب البطولة أهمية استثنائية باعتبارها محطة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، حيث يحصل الفائز في منافسات الرجال والفائز في منافسات السيدات على بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد.

وتشهد بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية مشاركة 45 فريقًا، بواقع 24 فريقًا في منافسات الرجال و21 فريقًا في منافسات السيدات، يمثلون 28 دولة أفريقية، في واحدة من أبرز البطولات القارية للكرة الطائرة الشاطئية.

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