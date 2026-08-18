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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تونس تتفوق على السنغال في مباراة مثيرة ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية

طائرة شاطئية
طائرة شاطئية
محمد سمير

حقق منتخب تونس للرجال فوزًا مثيرًا على منتخب السنغال بنتيجة 2-1، ضمن منافسات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات، المقامة حاليًا على شاطئ أبو هيف المميز بالإسكندرية.

وحسم المنتخب التونسي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 21-10، قبل أن يعود المنتخب السنغالي بقوة ويحسم الشوط الثاني بنتيجة 21-12، ليحتكم المنتخبان إلى الشوط الفاصل، الذي شهد منافسة قوية قبل أن يحسمه المنتخب التونسي بنتيجة 15-12، ليحقق الفوز بنتيجة 2-1.

وتستمر منافسات البطولة حتى 22 أغسطس الجاري، تحت رعاية المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، فيما تترأس اللجنة المنظمة عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة.

وتحرص بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، على متابعة مباريات البطولة من الملاعب على شاطئ أبو هيف، والاطمئنان على سير المنافسات والتنظيم.

وتعد البطولة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في منافسات الرجال وصاحب المركز الأول في منافسات السيدات مباشرة إلى الأولمبياد.

وتشهد البطولة مشاركة 45 فريقًا، بواقع 24 فريقًا في منافسات الرجال و21 فريقًا في منافسات السيدات، يمثلون 28 دولة أفريقية، في واحدة من أبرز البطولات القارية للكرة الطائرة الشاطئية هذا العام.

وتضم قائمة الدول المشاركة: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موزمبيق، توجو، بنين، غانا، نيجيريا، السنغال، بوروندي، الرأس الأخضر، غينيا بيساو، النيجر، كوت ديفوار، الكاميرون، أفريقيا الوسطى، كينيا، أنجولا، بوتسوانا، موريشيوس، جزر القمر، سيراليون، أوغندا، ليسوتو، جامبيا، جنوب أفريقيا وسيشل.

قرعة منافسات السيدات

أسفرت القرعة عن توزيع 21 فريقًا على ست مجموعات، جاءت كالتالي:

* المجموعة الأولى: مصر 1، الكاميرون، كوت ديفوار.
* المجموعة الثانية: المغرب 1، السنغال، سيشل.
* المجموعة الثالثة: موزمبيق 1، بوروندي، الجزائر.
* المجموعة الرابعة: نيجيريا، بنين، ليسوتو، المغرب 2.
* المجموعة الخامسة: الرأس الأخضر، جامبيا، تونس، موزمبيق 2.
* المجموعة السادسة: كينيا، موريشيوس، جنوب أفريقيا، مصر 2.

قرعة منافسات الرجال

وفي منافسات الرجال، أسفرت القرعة عن توزيع 24 فريقًا على ست مجموعات:

* المجموعة الأولى: مصر 1، كينيا، موريشيوس.
* المجموعة الثانية: المغرب 1، مصر 2، غينيا بيساو، بوروندي.
* المجموعة الثالثة: موزمبيق، الرأس الأخضر، الكاميرون، المغرب 2.
* المجموعة الرابعة: جامبيا، النيجر، أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار.
* المجموعة الخامسة: بنين، السنغال، تونس، بوتسوانا.
* المجموعة السادسة: نيجيريا، توجو، أنجولا، الجزائر.

وتأتي استضافة الإسكندرية للبطولة في إطار حرص مصر على دعم واستضافة الأحداث الرياضية القارية، وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للبطولات الأفريقية والدولية في مختلف الرياضات

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