سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2

سحبت صباح اليوم الثلاثاء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2 والتي أسفرت عن مواجهات عربية مرتقبة.

وحلت أندية الوحدة الإماراتي، ناساف الأوزبكي، الكويت الكويتي، الخالدية البحريني ضمن المجموعة الأولى.

وضمت المجموعة الثانية أندية الجزيرة الإماراتي، غول غوهار سيرجان الإيراني، المحرق البحريني، أركاداغ التركماني.

وضمت المجموعة الثالثة أندية التعاون السعودي، الريان القطري، الفيصلي الأردني، إضافة إلى النهضة العُماني.

وشهدت المجموعة الرابعة تواجد أندية الحسين إربد الأردني، الشرطة العراقي، السيب العُماني، إيست بنغال الهندي.

وتشهد المجموعة الخامسة مواجهة بين سيؤول من كوريا الجنوبية وملبورن فيكتوري الأسترالي وذا كونغ-فيتيل الفيتنامي، إلى جانب الفائز من مباراة الدور التمهيدي (بيرسيب باندونغ الإندونيسي أو مانيلا ديغر الفلبيني).

وتتطلع أندية أديلايد يونايتد الأسترالي وباثوم يونايتد التايلاندي وليون سيتي سايلرز السنغافوري وتاي بو من هونغ كونغ الصين إلى حجز مقاعدها في الدور التالي عن المجموعة السادسة.

ويتقدم ماتشيدا زيلفيا الياباني قائمة المجموعة السابعة، التي ضمت أيضاً شنغهاي شينهوا الصيني وبرياه خان ريتش سفاي رينغ الكمبودي وتامبنيز روفرز السنغافوري، في حين تتنافس أندية غانغوون من جمهورية كوريا وكوتشينغ سيتي الماليزي وكيتشي من هونغ كونغ الصين وفنوم بينه كراون الكمبودي في المجموعة الثامنة.

ومن المقرر أن تختتم مرحلة المجموعات في 9 ديسمبر 2026، قبل الانتقال إلى دور الـ16 الذي يقام بين 9 و18 فبراير 2027.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي والدور قبل النهائي بين 2 و18 مارس و6 و14 أبريل على التوالي، في حين تقام المباراة النهائية بتاريخ 15 مايو 2027.