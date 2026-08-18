قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل
3 طلبات لدفاع صاحب بيت فاطم المتهم بهتك العرض والتحرش بالفتيات في أولى جلسات محاكمته | تفاصيل
الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على السفينة "ريم الخليج" في إيران
الخارجية: الإفراج عن بحارين مصريين محتجزين على سفينة «ريم الخليج» في إيران
ظواهر جوية لأول مرة.. دوامات ترابية ورملية تضرب بعض المحافظات| تحذير
أول ظهور لصاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على فتيات في أولى جلسات محاكمته| صور
بدء أولى جلسات محاكمة صاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على 4 فتيات | صور
قبل مواجهة برشلونة.. هل يغامر الأهلي بإمام عاشور؟
ارتفاع جماعي في أسعار الدولار منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك
بعد عودتها لـ 14 شخصًا.. حالات رد الجنسية المصرية طبقا للقانون
الناتو يعزز قدراته لمواجهة الطائرات المسيرة خلال تدريبات في لاتفيا
صاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على 4 فتيات في «قفص» المحاكمة.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة.. مواجهات عربية قوية في نسخة 2026-2027

دوري أبطال آسيا للنخبة
دوري أبطال آسيا للنخبة
إسلام مقلد

شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور، صباح الثلاثاء، مراسم قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسط ترقب كبير للتعرف على مواجهات الأندية المشاركة في النسخة الجديدة.

وتقام البطولة للموسم الثالث بالنظام الحالي، بعدما اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقسيم مرحلة الدوري إلى منطقتين، تضم الأولى أندية الغرب والثانية فرق الشرق، بواقع 16 ناديا في كل منطقة.

وتشهد النسخة الجديدة حضورا عربيا قويا، يتصدره الدوري السعودي بـ5 أندية، هي الأهلي حامل اللقب، والاتحاد، والهلال، والنصر، والقادسية، بينما تشارك قطر بثلاثة أندية هي الغرافة والسد والشمال.

ويمثل الإمارات 3 أندية أيضا، هي العين والوصل وشباب الأهلي، إلى جانب القوة الجوية العراقي، ليصل عدد الأندية العربية في البطولة إلى 12 فريقا.

موعد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

تنطلق منافسات مرحلة الدوري لمنطقة الغرب يوم 14 سبتمبر 2026، وتستمر حتى 16 فبراير 2027، بينما تبدأ مباريات منطقة الشرق يوم 15 سبتمبر وتختتم في 17 فبراير 2027.

مواجهات عربية قوية في البطولة

ويخوض الشمال القطري مواجهاته على ملعبه أمام الأهلي والقوة الجوية والهلال والاتحاد، بينما يلتقي خارج أرضه مع الاستقلال والنصر وتراكتور والقادسية.

ويلعب السد القطري على أرضه أمام الأهلي والقوة الجوية والهلال والاتحاد، بينما يخرج لمواجهة الاستقلال والنصر وتراكتور والقادسية.

أما الهلال السعودي، فيستضيف العين وشباب الأهلي والغرافة وباختاكور، بينما يواجه خارج ملعبه السد ونيفتشي والوصل والشمال.

ويخوض الاتحاد السعودي مبارياته على ملعبه أمام العين وشباب الأهلي والغرافة وباختاكور، بينما يلتقي خارج أرضه مع السد ونيفتشي والوصل والشمال.

ويلعب الأهلي السعودي، حامل اللقب، أمام جماهيره ضد العين وشباب الأهلي والغرافة وباختاكور، فيما يخرج لمواجهة السد ونيفتشي والوصل والشمال.

أما النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيستضيف السد ونيفتشي والوصل والشمال، بينما يخوض خارج ملعبه مواجهات أمام العين وشباب الأهلي والأهلي والغرافة وباختاكور.

ويستضيف القادسية السعودي السد ونيفتشي والوصل والشمال، بينما يخرج لمواجهة العين وشباب الأهلي والغرافة وباختاكور.

كوالالمبور بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بطولة دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا للنخبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

رمضان

محمد رمضان يوجه رسالة لمصطفى كامل: ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي

الزمالك

10 جنيهات ذهب ومكافأة.. كواليس جديدة عن خلاف ممدوح عباس وجون إدوارد بالزمالك

الحادث

كانوا قاعدين في الشارع.. سيدة تصدم أشخاصًا بسيارتها أثناء الرجوع للخلف بالإسكندرية

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

ترشيحاتنا

جانب من الزيارة

رداد: مركز تدريب متخصص في السيارات الكهربائية لتلبية احتياجات سوق العمل الألماني

البنك الزراعى

رئيس التجزئة المصرفية: كوادر البنك الزراعي المصري وراء تحقيق نتائج استثنائية في القروض الشخصية

مؤتمر

كيف يكون مستقبل الاستثمار والتحول الاقتصادي في عصر الذكاء الاصطناعي؟ تفاصيل جديدة

بالصور

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

أحلام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد