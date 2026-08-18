قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة.. مواجهات عربية قوية في نسخة 2026-2027

شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور، صباح الثلاثاء، مراسم قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسط ترقب كبير للتعرف على مواجهات الأندية المشاركة في النسخة الجديدة.

وتقام البطولة للموسم الثالث بالنظام الحالي، بعدما اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقسيم مرحلة الدوري إلى منطقتين، تضم الأولى أندية الغرب والثانية فرق الشرق، بواقع 16 ناديا في كل منطقة.

وتشهد النسخة الجديدة حضورا عربيا قويا، يتصدره الدوري السعودي بـ5 أندية، هي الأهلي حامل اللقب، والاتحاد، والهلال، والنصر، والقادسية، بينما تشارك قطر بثلاثة أندية هي الغرافة والسد والشمال.

ويمثل الإمارات 3 أندية أيضا، هي العين والوصل وشباب الأهلي، إلى جانب القوة الجوية العراقي، ليصل عدد الأندية العربية في البطولة إلى 12 فريقا.

موعد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

تنطلق منافسات مرحلة الدوري لمنطقة الغرب يوم 14 سبتمبر 2026، وتستمر حتى 16 فبراير 2027، بينما تبدأ مباريات منطقة الشرق يوم 15 سبتمبر وتختتم في 17 فبراير 2027.

مواجهات عربية قوية في البطولة

ويخوض الشمال القطري مواجهاته على ملعبه أمام الأهلي والقوة الجوية والهلال والاتحاد، بينما يلتقي خارج أرضه مع الاستقلال والنصر وتراكتور والقادسية.

ويلعب السد القطري على أرضه أمام الأهلي والقوة الجوية والهلال والاتحاد، بينما يخرج لمواجهة الاستقلال والنصر وتراكتور والقادسية.

أما الهلال السعودي، فيستضيف العين وشباب الأهلي والغرافة وباختاكور، بينما يواجه خارج ملعبه السد ونيفتشي والوصل والشمال.

ويخوض الاتحاد السعودي مبارياته على ملعبه أمام العين وشباب الأهلي والغرافة وباختاكور، بينما يلتقي خارج أرضه مع السد ونيفتشي والوصل والشمال.

ويلعب الأهلي السعودي، حامل اللقب، أمام جماهيره ضد العين وشباب الأهلي والغرافة وباختاكور، فيما يخرج لمواجهة السد ونيفتشي والوصل والشمال.

أما النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيستضيف السد ونيفتشي والوصل والشمال، بينما يخوض خارج ملعبه مواجهات أمام العين وشباب الأهلي والأهلي والغرافة وباختاكور.

ويستضيف القادسية السعودي السد ونيفتشي والوصل والشمال، بينما يخرج لمواجهة العين وشباب الأهلي والغرافة وباختاكور.