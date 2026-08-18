قرعة دوري أبطال آسيا 2.. 12 ناديًا عربيًا في صدامات قوية وطريق شاق نحو اللقب القاري

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2026-2027 التي أجريت صباح اليوم الثلاثاء عن مجموعات متوازنة وأخرى قوية وسط حضور عربي لافت بعدما ضمت منطقة غرب آسيا 12 فريقًا عربيًا من أصل 16 ناديًا مشاركًا في الوقت الذي تكمل فيه أندية شرق القارة عقد الفرق المتنافسة على اللقب.

وتدخل الأندية العربية النسخة الجديدة من البطولة بطموحات كبيرة لاستعادة الكأس في ظل الحضور القوي لفرق غرب آسيا خلال السنوات الماضية ورغبتها في مواصلة فرض كلمتها على المنافسة القارية خاصة مع امتلاك عدد من الأندية خبرات كبيرة في البطولات الآسيوية.

وتنطلق منافسات دور المجموعات يوم 15 سبتمبر 2026 وتستمر حتى 9 ديسمبر من العام نفسه قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية التي تبدأ بدور الـ16 في فبراير 2027 وصولًا إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 15 مايو 2027.

الوحدة وناساف في مجموعة عربية-آسيوية

وضعت القرعة الوحدة الإماراتي في المجموعة الأولى إلى جانب ناساف الأوزبكي والكويت الكويتي والخالدية البحريني.

وتبدو المجموعة مفتوحة على أكثر من احتمال في ظل تقارب مستويات عدد من الفرق مع امتلاك الوحدة خبرة كبيرة في المنافسات القارية وقدرة على المنافسة على صدارة المجموعة بينما يسعى ناساف والكويت والخالدية إلى قلب التوقعات وانتزاع بطاقات التأهل.

أما المجموعة الثانية فضمت الجزيرة الإماراتي إلى جانب جولجوهار سيرجان الإيراني والمحرق البحريني وأركاداج التركماني في مجموعة تبدو بدورها قابلة للمنافسة القوية على بطاقتي التأهل.

ويملك الجزيرة طموحًا كبيرًا في الظهور بصورة مختلفة خلال الموسم الجديد خصوصًا مع التغييرات التي شهدها الفريق ورغبته في العودة بقوة إلى الساحة القارية.

التعاون والريان في أقوى المجموعات العربية

وجاءت المجموعة الثالثة لتشهد واحدة من أبرز مواجهات دور المجموعات بعدما أوقعت القرعة التعاون السعودي والريان القطري والفيصلي الأردني والنهضة العماني في مجموعة واحدة.

وتجمع المجموعة بين أربعة أندية تملك خبرات مختلفة على المستوى القاري وهو ما يجعل الصراع على بطاقتي التأهل مفتوحًا حتى الجولات الأخيرة.

ويأمل التعاون في استغلال خبرته في البطولات الآسيوية بينما يبحث الريان عن استعادة حضوره القاري في الوقت الذي يطمح فيه الفيصلي والنهضة إلى لعب دور أكبر في المنافسة وعدم الاكتفاء بالمشاركة.

الحسين والشرطة في المجموعة الرابعة

وضمت المجموعة الرابعة الحسين الأردني والشرطة العراقي والسيب العماني وإيست بنجال الهندي.

وتبدو المنافسة في هذه المجموعة متقاربة خصوصًا بين الحسين والشرطة والسيب في ظل رغبة كل فريق في تحقيق بداية قوية وحسم التأهل مبكرًا.

ويحمل الحسين آمال الكرة الأردنية في البطولة بينما يمتلك الشرطة العراقي خبرة آسيوية تساعده على التعامل مع مواجهات المجموعة في الوقت الذي يتطلع فيه السيب إلى استثمار مشاركته القارية لتحقيق نتائج مميزة.

صدامات قوية في شرق آسيا

وعلى صعيد منطقة شرق القارة أوقعت القرعة سيؤول الكوري الجنوبي وملبورن فيكتوري الأسترالي وذا كونج-فيتيل الفيتنامي إلى جانب أحد فريقي بيرسيب باندونج الإندونيسي أو مانيلا ديجر الفلبيني في المجموعة الخامسة.

وفي المجموعة السادسة يلتقي أديلايد يونايتد الأسترالي مع باثوم يونايتد التايلاندي وليون سيتي سايلرز السنغافوري وتاي بو من هونج كونج.

أما المجموعة السابعة فضمت ماتشيدا زيلفيا الياباني وشنغهاي شينهوا الصيني وبرياه خان ريتش سفاي رينج الكمبودي وتامبنيز روفرز السنغافوري.

وتختتم مجموعات شرق آسيا بالمجموعة الثامنة التي تضم جانجوون الكوري الجنوبي وكوتشينج سيتي الماليزي وكيتشي من هونج كونج وفنوم بينه كراون الكمبودي.

طريق طويل إلى النهائي

وتقام مباريات دور المجموعات بنظام المنافسة الذي يحدد المتأهلين إلى دور الـ16 قبل أن تبدأ مرحلة خروج المغلوب في فبراير 2027.

وتقام مباريات دور الـ16 خلال الفترة من 9 إلى 18 فبراير بينما تقام مواجهات الدور ربع النهائي بين 2 و18 مارس ثم الدور نصف النهائي خلال الفترة من 6 إلى 14 أبريل.

وتتجه الأنظار في النهاية إلى المباراة النهائية المقررة يوم 15 مايو 2027 والتي ستشهد تتويج بطل جديد للمسابقة.

وتحمل النسخة الجديدة أهمية خاصة للأندية العربية التي تدخل المنافسة بأعداد كبيرة في محاولة لاستعادة اللقب وتعزيز حضور كرة القدم العربية على الساحة الآسيوية في ظل منافسة منتظرة من أندية شرق القارة التي تملك بدورها تاريخًا وخبرة كبيرة في البطولات القارية.