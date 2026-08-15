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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب رونالدو.. تشكيل النصر أمام الفتح في افتتاح الدوري السعودي

النصر السعودي
النصر السعودي
حسن العمدة

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق النصر، التشكيل الأساسي لمواجهة الفتح، المقرر إقامتها مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2026-2027.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب «الأول بارك»، معقل العالمي، في مستهل مشوار الفريق بالمسابقة.

وجاء تشكيل النصر أمام الفتح كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سعد الناصر، محمد سيماكان، إينيجو مارتينيز، نواف بوشل.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أنجيلو جابرييل، كينجسلي كومان.

خط الهجوم: ساديو ماني، جواو فيليكس، عبد الله الحمدان.

الأسترالي أنجي بوستيكوجلو النصر الفتح الدوري السعودي

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