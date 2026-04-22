قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطور جديد في مستقبل أفشة بين الأهلي والاتحاد السكندري
نفاد تذاكر «الثالثة يمين» لجماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز
مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
الرئيس الفنلندي: أحييكم على أعمال المحبة والسلام والوحدة التي تقومون بها
تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر ولبنان لتعزيز فرص الاستثمار .. تفاصيل
تعليق ناري من إبراهيم عادل على احتفال بيراميدز بالدوري
لتعزيز التحول الرقمى.. الحكومة توافق على اتفاقيات مهمة لوزارة الاتصالات
قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق
الحكومة توافق علي تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مشاكل التحكيم تظهر في أبطال اسيا للنخبة.. شباب الأهلي يطلب اعادة مباراة ماتشيدا وترقب للقرار المنتظر

تفجرت أزمة تحكيمية كبيرة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم عقب خسارة شباب الأهلي أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم مساء الثلاثاء بمدينة جدة وسط احتجاجات إماراتية واسعة على قرارات الحكم الأسترالي شون إيفانس.

المباراة التي بدت في طريقها لتسجيل نهاية درامية تحولت إلى محور جدل قاري بعد إلغاء هدف قاتل سجله الفريق الإماراتي في الوقت بدل الضائع وهو القرار الذي دفع إدارة النادي إلى تقديم احتجاج رسمي والمطالبة بإعادة اللقاء في خطوة نادرة على هذا المستوى من المنافسة.

ودخل الفريق الياباني المواجهة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً عبر يوكي سوما في الدقيقة 12 مستغلاً ارتباكاً دفاعياً ليمنح فريقه أفضلية مبكرة.

ورغم محاولات شباب الأهلي للعودة ظل التعادل عصياً حتى اللحظات الأخيرة حين اعتقد الفريق الإماراتي أنه أدرك التعادل بهدف سجله غيليرمي بالا في الدقيقة 90+3 بعد هجمة سريعة بدأت برمية تماس.

غير أن فرحة الفريق لم تدم طويلاً إذ قرر الحكم إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) مبرراً قراره بوجود مخالفة إجرائية تتعلق بتنفيذ رمية التماس قبل إتمام عملية تبديل للفريق الياباني.

اعتراض رسمي ومطلب بإعادة المباراة

وفي تحرك سريع كشف تقارير صحفية داخل النادي أن الإدارة تقدمت بمذكرة احتجاج رسمية فور نهاية المباراة مؤكداً أن الطلب يتضمن إعادة اللقاء بسبب خطأ فني واضح من طاقم التحكيم.

وأوضحت التقارير أن الفريق قرر البقاء في جدة لحين صدور قرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن الاحتجاج في مؤشر على تمسك النادي بحقه القانوني.

دعم إماراتي وانتقادات للتحكيم

من جانبه أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم دعمه الكامل لنادي شباب الأهلي مشدداً على ضرورة حماية حقوق الأندية ومطالباً في الوقت ذاته الاتحاد القاري باختيار أطقم تحكيمية على مستوى عالٍ يتناسب مع أهمية البطولة.

غضب داخل الملعب وتصعيد إعلامي

المباراة لم تنتهِ بهدوء إذ شهدت اعتراضات حادة من لاعبي شباب الأهلي عقب صافرة النهاية أسفرت عن طرد حارس المرمى حمد المقبالي بعد احتجاجه على الحكم.

وفي تصريحات غاضبة قال المقبالي إن الحكم كان يريد خروج الفريق من البطولة بينما ذهب المدير الفني البرتغالي باولو سوزا إلى أبعد م ذلك معتبراً أن القرار يمثل ظلماً واضحاً وخطأً فنياً فادحاً.

وأضاف سوزا أن الحكم سمح باستئناف اللعب في الأصل متسائلاً عن سبب التراجع وإلغاء الهدف لاحقاً في إشارة إلى تناقض القرار التحكيمي.

نهائي مرتقب في ظل الجدل

في المقابل يستعد ماتشيدا زيلفيا لخوض المباراة النهائية يوم السبت أمام الأهلي السعودي حامل اللقب وسط ترقب لقرار الاتحاد الآسيوي الذي قد يحدد مصير هذه المواجهة أو يفتح الباب أمام سيناريوهات غير مسبوقة.

ملف مفتوح على كل الاحتمالات

تبقى القضية الآن بيد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي يواجه اختباراً صعباً بين الحفاظ على نزاهة البطولة واحترام اللوائح وبين التعامل مع احتجاج رسمي يستند إلى ما يصفه النادي الإماراتي بخطأ فني لا مجرد تقدير تحكيمي.

وفي انتظار القرار النهائي تظل هذه المباراة واحدة من أكثر المواجهات إثارة للجدل في تاريخ البطولة وقد تترك تداعياتها أثراً طويل الأمد على آليات التحكيم واستخدام تقنية الفيديو في المسابقات القارية.

دوري أبطال آسيا للنخبة شباب الأهلي ماتشيدا زيلفيا الحكم الأسترالي شون إيفانس يوكي سوما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

ترشيحاتنا

قطر وسوريا تبحثان تعزيز التعاون والمستجدات الإقليمية

قطر وسوريا تبحثان تعزيز التعاون والمستجدات الإقليمية

اجتماع عربي لإحياء الشراكة مع أوروبا بعد تعطل 7 سنوات

تمهيدا لقمة عمان.. اجتماع عربي لإحياء الشراكة مع أوروبا بعد 7 سنوات

رئيسا الإمارات وكينيا يبحثان تطوير التعاون في مختلف المجالات

رئيسا الإمارات وكينيا يبحثان تطوير التعاون في مختلف المجالات

بالصور

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

يارا
يارا
يارا

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

وزير الطيران: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران

فيديو

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد