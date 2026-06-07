حل المشاكل .. برلماني يزف أخبارا سارة لأصحاب المعاشات

أكد حسين هريدي، عضو مجلس النواب، أن أصحاب المعاشات يعانون من مشكلات طوال الـ6 أشهر الماضية، موضحًا أن الكثيرين لم يتمكنوا من صرف المعاش بسبب وجود مشكلات في منظومة التأمينات.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن عددًا كبيرًا من النواب تقدموا بطلبات إحاطة بشأن هذه المشكلات، وأنه تم التوصل إلى صرف 10 آلاف جنيه بشكل مؤقت، مع وجود مطالب بمحاسبة رئيس الهيئة بسبب هذا الخطأ.

ولفت إلى أن هناك مواطنين قبل الخروج على المعاش كانوا يحصلون على أدوية من خلال وظائفهم، لكن بعد بلوغ سن التقاعد توقفت الأدوية لأنهم لم يعودوا على رأس العمل، موضحًا أن الأدوية كان من المفترض أن تُصرف من خلال منظومة المعاشات والتأمينات، وهو ما لم يحدث.

وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص تراكمت عليهم فواتير الكهرباء والمياه، ولذلك فإن هذه الفئة، عانت طوال الأشهر الماضية، مؤكدًا ضرورة حل جميع المشكلات الخاصة بهم.

وتابع أن هناك مشكلة في ملف المعاشات حتى هذه اللحظة، وأن المسؤول عن هذا الملف يجب أن يخرج ويعترف بالمشكلة التي حدثت، وأنه مطالب بتقديم استقالته من منصبه.

أصحاب المعاشات

وكشف عن موعد حل المشكلات الخاصة بأصحاب المعاشات، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن هذه المشكلات ستنتهي بحلول شهر 8 المقبل، أي بعد شهرين.

وأوضح أن هؤلاء المواطنين يجب تعويضهم عن المشكلات التي تعرضوا لها خلال الـ6 أشهر الماضية، مؤكدًا أن المسئولين عن ملف المعاشات يجب أن يدركوا أنهم لا يمنّون على أصحاب المعاشات، لأن هؤلاء المواطنين قد دفعوا هذه المستحقات خلال سنوات عملهم.