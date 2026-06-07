قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكسيوس: إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية أن هجمات حزب الله تمنحها حق الهجوم على بيروت
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخر جراء إطلاق نار بوسط إسرائيل
سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه
ترامب : لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ولن نفعل ذلك
استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمال غرب مدينة غزة
مدبولي يتفقد أعمال تطوير منطقة بئر مسعود.. ويؤكد أهمية تطوير الواجهات الساحلية
شلل مؤقت على شريط السكة الحديد.. عربة بضائع تخرج عن مسارها بمحطة طهطا بسوهاج
بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا
مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 53.13 مليار
مواعيد مباريات وقائمة منتخب السعودية في كأس العالم 2026
الشروف: إسرائيل تستخدم صواريخ محرَّمة دوليًا وتنتهك سيادة لبنان
تأمين إنتاج الكهرباء في الصيف.. تفاصيل رسائل مدبولي الاقتصادية من الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بزيادة 7%.. تفاصيل تعديلات «التأمينات والمعاشات» بعد تصديق الرئيس

المعاشات
المعاشات
محمد الشعراوي

شهد اليوم الأحد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه خلال شهر مايو الماضي، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات وتحسين كفاءة إدارة أموال المعاشات.

القانون السابق ذكره يستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان استدامة صرف المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية.

كما يهدف التعديل إلى معالجة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وتحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا وفق أسس فنية واكتوارية دقيقة، بما يضمن استمرارية النظام التأميني وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

ويهدف القانون إلى إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتباراً من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه.

وتضمن التعديل  إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط بنسبة 6.4% مركبة اعتباراً من 1 يوليو 2026، على أن تزيد تدريجياً بواقع 0.2% سنوياً لتصل إلى 7% في يوليو 2029، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ ثابت قيمته مليار جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المعاشات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون التأمينات الاجتماعية نظام التأمينات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

أرشيفية

إيران تعترف لأول مرة: إصابة مجتبي خامنئي كانت أخطر مما أُعلن

رافينيا

رغم الفوز على مصر.. رافينيا: الجميع حزين لهذا السبب

بيض

55 جنيها في المزرعة.. هبوط حاد في أسعار كرتونة البيض الآن

ترشيحاتنا

مواصفات جهاز Pad C1

بمميزات نارية.. إليك أفضل الأجهزة اللوحية بالأسواق في 2026

جهاز MacBook Pro

قبل انطلاقه في سبتمبر إليك مواصفات جهاز MacBook Ultra من أبل

سيارات هاتشباك 2026 في السعودية

تكنولوجيا حديثة بأسعار مميزة.. سيارات هاتشباك 2026 في السعودية

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد