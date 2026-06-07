نقلة نوعية حقيقية.. برلماني يوضح مكاسب مصر من مشروع مركز النيل الوطني للتميز

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع "مركز النيل الوطني للتميز في التعليم الطبي" كأول مركز مصري للمحاكاة الطبية والتميز والتعلم، يمثل نقلة نوعية حقيقية في منظومة إعداد وتأهيل الكوادر الطبية، ويعكس حرص الدولة المصرية على مواكبة أحدث النظم العالمية في التعليم والتدريب الصحي.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم الطبي جنبًا إلى جنب مع التوسع في إنشاء المستشفيات والمدن الطبية يؤكد أن الدولة تنفذ رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع الصحي، تقوم على بناء الإنسان وتطوير البنية التحتية في آن واحد.

رفع كفاءة الأطباء والفرق الطبية

وأضاف أن الاعتماد على تقنيات المحاكاة الطبية الحديثة سيسهم في رفع كفاءة الأطباء والفرق الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا المشروع يمثل استثمارًا استراتيجيًا في العنصر البشري، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتدريب الطبي والبحث العلمي، فضلًا عن دعمه لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمنظومة الصحية وفق أعلى المعايير الدولية.