وزير الصحة: الرئيس السيسي دائمًا ما يتابع سير العمل في المنظومة العلاجية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنَّ ملفي الصحة والتعليم يقعان في أولويات اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن الرئيس السيسي دائمًا ما يتابع سير العمل في المنظومة الصحية بما في ذلك التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن الدولة تدعم هذا القطاع حيث ارتفعت الموازنة إلى 602 مليار جنيه مقارنة بنحو 32 مليار جنيه في 2014.

وأوضح أن الوزارة تنفذ مئات المشروعات بقطاع الصحة في مختلف محافظات الجمهورية بتكلفة مئات الملايين من الجنيهات، مؤكدا أنه لا يوجد أي محافظة لا تشهد تنفيذ مثل هذه المشروعات في الوقت الحالي.

ونوه بأن الزيادة السكانية تسفر عن تحديات كبيرة عملًا على زيادة عدد الأسرة والمستشفيات، لافتًا إلى أن الدولة تستعد لإدخال محافظة المنيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل حيث يبلغ عدد السكان هناك سبعة ملايين مواطن وهو نفس عدد سكان إجمالي محافظات المرحلة الأولى من التأمين.

وشدد وزير الصحة، على أن هناك تمويلات ضخمة يتم تدبيرها لتحسين المنظومة سواء من خلال إنشاء المستشفيات الجديدة أو تحديث المستشفيات القائمة بالفعل على الأرض.