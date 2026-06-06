قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحبس والغرامة عقوبة التحايل على التأمين الصحي الشامل.. اعرف التفاصيل
البرتغال يفوز على تشيلي 2-0 وديا استعدادا للمونديال
9 أدوية تسبب نقص فيتامين د فى الجسم
أرخص 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر.. بالأسعار
كأس العالم| شوط أول إيجابي بين الولايات المتحدة وألمانيا
تشكيل منتخب إنجلترا أمام نيوزيلندا وديا استعدادا لكأس العالم
خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين
زوجة طارق الشيخ تحرر محضرًا تتهمه فيه بالسب والقذف
نائب يطالب بإطلاق “رخصة تنظيمية مرنة” لدعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.. خاص
ممدوح عباس يتعهد بدعم الزمالك بـ2.5 مليون دولار
بعد تراجع مؤقت | الحرارة تعود بقوة.. والأرصاد تكشف موعد الذروة
الزمالك يكشف عن حقيقة جمع 5 ملايين دولار لحل أزمات القيد والتسويات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الصحة: الرئيس السيسي دائمًا ما يتابع سير العمل في المنظومة العلاجية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنَّ ملفي الصحة والتعليم يقعان في أولويات اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن الرئيس السيسي دائمًا ما يتابع سير العمل في المنظومة الصحية بما في ذلك التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن الدولة تدعم هذا القطاع حيث ارتفعت الموازنة إلى 602 مليار جنيه مقارنة بنحو 32 مليار جنيه في 2014.

وأوضح أن الوزارة تنفذ مئات المشروعات بقطاع الصحة في مختلف محافظات الجمهورية بتكلفة مئات الملايين من الجنيهات، مؤكدا أنه لا يوجد أي محافظة لا تشهد تنفيذ مثل هذه المشروعات في الوقت الحالي.

ونوه بأن الزيادة السكانية تسفر عن تحديات كبيرة عملًا على زيادة عدد الأسرة والمستشفيات، لافتًا إلى أن الدولة تستعد لإدخال محافظة المنيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل حيث يبلغ عدد السكان هناك سبعة ملايين مواطن وهو نفس عدد سكان إجمالي محافظات المرحلة الأولى من التأمين.

وشدد وزير الصحة، على أن هناك تمويلات ضخمة يتم تدبيرها لتحسين المنظومة سواء من خلال إنشاء المستشفيات الجديدة أو تحديث المستشفيات القائمة بالفعل على الأرض.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ملفي الصحة والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

بطاقة التموين

الفراخ بدل العيش.. مفاجآت سارة للمواطنين في منظومة التموين الجديدة

أسعار الذهب

1200 جنيه.. خسائر حادة تضرب سعر الذهب عيار 21 في مصر

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تعبيرية

بعد إعلان الحكومة| أول تحرك برلماني لرفض التحول للدعم النقدي: التضخم سيلتهم قيمة الدعم

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

ترشيحاتنا

ريال مدريد

تصريحات شديدة اللهجة .. كواليس انتخابات رئاسة ريال مدريد

منتخب مصر

ملعب "هانتيجتون بانك فيلد" جاهز لاستقبال مباراة مصر والبرازيل..صور

الزمالك

هيثم فاروق: سعيد باستجابة جماهير القلعة البيضاء لمبادرة الاشتراك في أبلكيشن زملكاوي

بالصور

منصة القاهرة للأفلام تفتح باب التقديم للدورة الثانية

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لوك جديد| إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر.. صور

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

إطلالة كاجوال جريئة.. ساندي تخطف الأنظار بقبعة حمراء

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

الشهيد عقيد أح حازم إبراهيم حامد

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد