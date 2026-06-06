نائب وزير الصحة يوصي بمكافأة العاملين بإدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بصحة الإسكندرية

أوصى نائب وزير الصحة والسكان الدكتور عمرو قنديل، بصرف مكافأة تعادل أجر أسبوعين للعاملين بالإدارات الأربع التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض بصحة الإسكندرية، وهي إدارة علاج البلهارسيا والطفيليات المعوية، وإدارة مكافحة ناقلات الأمراض، وإدارة الملاريا والفيلاريا والليشمانيا، وإدارة مكافحة القواقع، وذلك تقديرًا لتميز الأداء والنتائج المحققة.

وذكرت مديرية الصحة بالإسكندرية، أن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قام بتكريم الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، تقديرًا للجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها الإدارة في تنفيذ برامج مكافحة الأمراض المتوطنة والحد من انتشارها، وذلك في إطار دعم وتحفيز الكوادر الصحية المتميزة.

وجاء التكريم عقب الإشادة التي حظيت بها الإدارة من قبل الإدارة المركزية لمكافحة الأمراض المدارية خلال آخر مرور وزاري، حيث أثنت اللجنة على مستوى الأداء المتميز والجهود المبذولة من فرق العمل المختلفة، بما يعكس كفاءة المنظومة وقدرتها على تنفيذ خطط المكافحة والترصد الوبائي بكفاءة عالية.

وخلال مراسم التكريم، أشاد «بدران» بجهود قيادات ومسؤولي الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض، مؤكدًا أن ما تحقق من إشادات على المستوى الوزاري هو نتاج العمل الجماعي والتفاني في أداء الواجب.

وتعد الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض الجهة المختصة بمكافحة الأمراض المعدية والمدارية المنتشرة بالمناطق الحارة، حيث تعمل على الحد من انتشار الأمراض والقضاء عليها من خلال برامج الترصد الوبائي، ومكافحة ناقلات الأمراض والحشرات والقواقع، إلى جانب توفير الخدمات العلاجية اللازمة للمواطنين، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع مستوى الأمان الصحي بالمجتمع.