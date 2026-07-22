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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضربة الشمس قاتلة.. تحذير عاجل للمواطنين من حرارة الجو

الشمس
الشمس
البهى عمرو

تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة الإحساس بها خلال ساعات النهار، الأمر الذي يستدعي اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب التعرض للإجهاد الحراري وضربات الشمس. 

ويؤكد الأطباء وخبراء الأرصاد أن التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، لا سيما لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة. 

الأرصاد الجوية
حرارة الجو

وأكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن البلاد تشهد موجة حارة غير مسبوقة، موضحًا أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، وقد تجاوزت 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

جمال شعبان
جمال شعبان

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن درجة الحرارة المحسوسة تختلف عن درجة الحرارة المعلنة، لأن الأخيرة يتم قياسها في الظل، وليس تحت أشعة الشمس المباشرة أو خلال فترات الذروة.

حالة الطقس
حرارة الجو

ولفت إلى أنه إذا كانت درجة الحرارة المعلنة 39 درجة مئوية، فقد تكون الحرارة المحسوسة أعلى بنحو 5 درجات، محذرًا من الخروج خلال ساعات الذروة لتجنب الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وأشار إلى ضرورة تناول كميات كافية من المياه على مدار اليوم، حتى عند البقاء داخل المنزل، مؤكدًا أن الإجهاد الحراري قد يصيب الأشخاص داخل المنازل أيضًا في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

موجة حارة

وتابع أن من يضطر إلى الخروج بسبب ظروف العمل، عليه ارتداء غطاء للرأس وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، للوقاية من أضرار الحرارة المرتفعة.

كما أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ما يزيد من فرص تعرض البعض للإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة مع التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية نهاد سمير، أن الإجهاد الحراري قد يتسبب في مشكلات صحية خطيرة، موضحًا أن المخ يرسل إشارات للجهاز العصبي، وقد يفقد الشخص توازنه ويصل الأمر إلى الإغماء، ثم يتطور إلى الإصابة بضربة شمس.

وأوضح أن الإجهاد الحراري يسبق ضربة الشمس، وأن المصاب في هذه الحالة قد يحتاج إلى تلقي العلاج داخل المستشفى وتعويض السوائل عن طريق المحاليل الوريدية.

وأشار إلى أن الإجهاد الحراري يبدأ بظهور أعراض مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بالإعياء، مؤكدًا أن تطوره إلى ضربة شمس يمثل خطرًا كبيرًا قد يهدد حياة المريض إذا لم يتم التعامل معه سريعًا.

ونصح المواطنين بالإكثار من شرب المياه على مدار اليوم، مؤكدًا أنه في حالة تعرض الشخص لهبوط بسبب الحرارة، يجب تبريد الجسم ووضع الماء على الرأس، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

درجات الحرارة الأرصاد ضربات الشمس

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