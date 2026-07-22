سنتكوم : 900 سفينة عبرت مضيق هرمز بدعم أمريكي رغم الهجمات الإيرانية

أفاد بيان القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اليوم الأربعاء أنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، استهدفت إيران أكثر من 30 سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز الحيوي للتجارة الإقليمية والعالمية.

واتهمت إيران بأنها من خلال تلك "الهجمات غير المبررة عرّضت حياة مئات البحارة الأبرياء للخطر، كما قوضت حرية الملاحة".

وأضاف البيان: "رغم العدوان الإيراني، لا يزال مضيق هرمز مفتوحا أمام عبور السفن التجارية، فمنذ أوائل شهر مايو، ساعدت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تسهيل عبور ما يقرب من 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام.

وجاء بيان "سنتكوم" في إطار إتمام اليوم الـ11 على التوالي من عملياتها ضد إيران بتاريخ 21 يوليو.

و تابع البيان: "استهدفت أصول القيادة المركزية الأمريكية مراكز العمليات العسكرية الإيرانية، والقدرات البحرية، وحظائر الطائرات، ومرافق تخزين الطائرات المسيرة، والبنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية، وذلك بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز".