إصابة 13 سفينة روسية في البحر الأسود وبحر آزوف بمسيرات أوكرانية

أعلن الجيش الأوكراني إصابة 13 سفينة روسية في البحر الأسود وبحر آزوف بالمسيرات خلال الـ48 ساعة الماضية.

ومن جانبها ؛ أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 242 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق الأراضي الروسية.

وأشارت السلطات الروسية إلى إصابة عشرة أشخاص في هجوم على مجمع مستودعات في كراسنودار، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

ومنذ قليل ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية مواصلة القوات المسلحة في توجيه ضربات إلى الموانئ الأوكرانية التي تستخدمها قوات كييف حيث تم استهداف سفينتين ومنشآت مخصصة للشحنات العسكرية في ميناء أوديسا.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها : تم استهداف أيضا المركز اللوجستي لشركة "نوفا بوشتا" في أوديسا والذي يُستخدم لتخزين الشحنات ذات الاستخدام العسكري.

كما أشارت الوزارة الروسية إلى أنه تم استهداف بطارية منظومة الصواريخ الساحلية "نيبتون" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة كوفاليفكا بمقاطعة أوديسا.