محافظ القاهرة: الرئيس السيسي يهتم بتطوير كل مساجد آل البيت في مصر

أكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الرئيس السيسي يتابع تطوير منطقة السيدة عائشة والقلعة والسلطان حسن بنفسه .

وقال إبراهيم صابر في تصريحات له مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي يهتم بتطوير كل مساجد آل البيت في مصر ".

وتابع إبراهيم صابر :" نستهدف ان تكون هذه المنطقة على الخريطة السياحية ونحن لا نستهدف إننا نزعل حد مننا ولكن نستهدف التحسين والتجميل ".



واكمل إبراهيم صابر :" كوبري السيدة عائشة كان به مشكلة كبيرة وكان من الضروري إزالته بسبب تسببه في حوادث كثيرة ".

ولفت إبراهيم صابر :" كان هنا خطأ في تصميم كوبري السيدة عائشة منذ بداية إنشاؤه ".

