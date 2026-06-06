أحمد موسى: سيكون لدينا كارت ذكي مسبق الدفع بديل الكمسري في أتوبيسات النقل العام

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل رقمنة منظومة النقل العام، قائلا: " ياتي هذا في إطار النقل الأخضر ويكون لديك أفضل النظم الحديثة في إدارة المنظومة.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أتوبيسات النقل العام تنقل مليون راكب يوميًا من خلال 2700 أتوبيس على 170 خط، والمترو تصل 3 ملايين يوميًا

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأتوبيسات أصبحت منظومة جيدة نظيفة تليق بالمواطن تم إنتاجها في المصانع المصرية، موضحا أن مدبولي أفتتح اليوم محطة تموين سيارات محافظة القاهرة المحوكمة.

وتابع أحمد موسى :" سيكون لدينا الكارت الذكي مسبق الدفع بديل الكمسري في أتوبيسات النقل العام وسيكون هناك منظومة تحصيل إلكتروني".

ولفت إلى أن الدولة تعمل على تحويل عمل هذه الأتوبيسات من السولار إلى الكهرباء أو الغاز وهذا أوفر وأنظف ويحافظ على البيئة وذلك لتوفير السولار.

واستكمل أن الدولة تبني المساجد ولا تهدمها، وتعمل حاليًا على إحياء منطقة السيدة عائشة، موضحًا أنه جاري حاليا ترميم المساجد التاريخية في هذه المنطقة.

وأردف أن كوبري السيدة عائشة كان يطلق عليه كوبري الموت ولم ينفع فيه توسعة الكوبري ولذا كان القرار العبقري بتطوير هذه المنطقة لتصبح حضارية أثرية وسيكون فيها حديقة.

