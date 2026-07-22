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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يحضر مراسم نقل جثامين جنود أمريكيين قتلوا في الحرب مع إيران

ترامب يحضر مراسم نقل جثامين جنود أمريكيين قتلوا في الحرب مع إيران
ترامب يحضر مراسم نقل جثامين جنود أمريكيين قتلوا في الحرب مع إيران
أ ش أ

 أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب سيشارك اليوم الأربعاء في مراسم عودة رفات ثلاثة جنود أمريكيين، سقطوا في الصراع مع إيران في الشرق الأوسط، وذلك في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في تصريحات صحفية إن الرئيس ترامب سيحضر اليوم الأربعاء "مراسم نقل جثامين الحنود الأمريكيين في قاعدة دوفر الجوية".

ومن المعتاد أن يحضر الرؤساء مراسم نقل الجثامين في قاعدة دوفر الجوية وهي المحطة الرئيسية لنقل نعوش الجنود الذين سقطوا في الصراعات، والمغطاة بالأعلام.

وأعلن الجيش الأمريكي عن مقتل جنديين أمريكيين يومي الجمعة والسبت الماضيين في قاعدة بالأردن جراء هجمات صاروخية إيرانية،

وقُتل جندي أمريكي ثالث يوم السبت الماضي في شمال العراق خلال عملية تفجير لطائرة إيرانية مُسيرة.

ووفقا لبيانات أمريكية رسمية، بلغ عدد القتلى الأمريكيين جراء الحرب مع إيران 17 جنديا.

البيت الأبيض الأمريكي الرئيس دونالد ترامب الصراع مع إيران قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير الأمريكية

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