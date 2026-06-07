برلمانية: إنشاء أول مركز مصري للمحاكاة الطبية نقلة نوعية غير مسبوقة

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن استعراض الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع "مركز النيل الوطني للتميز في التعليم الطبي" كأول مركز مصري للمحاكاة الطبية والتميز والتعلم، يمثل خطوة استراتيجية فارقة في مسار تطوير المنظومة الصحية والتعليم الطبي في مصر، ويعكس رؤية الدولة الطموحة لبناء نظام صحي حديث يعتمد على العلم والتكنولوجيا والتدريب المتقدم.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذا المشروع يعد أحد أهم المشروعات النوعية التي تستهدف إعداد وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير العالمية، من خلال الاعتماد على تقنيات المحاكاة الطبية المتطورة التي تسهم في رفع كفاءة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالقطاع الصحي، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي يؤكد أن الدولة لا تكتفي بتطوير البنية التحتية الصحية وإنشاء المستشفيات الحديثة فقط، وإنما تعمل بالتوازي على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي منظومة صحية ناجحة ومستدامة.

ضرورة دعم التحول الرقمي والاعتماد على أحدث التقنيات

وأشادت عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة دعم التحول الرقمي والاعتماد على أحدث التقنيات، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المنشآت الصحية، مؤكدة أن هذه التوجهات تضع مصر على الطريق الصحيح نحو بناء منظومة صحية متكاملة قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن إنشاء أول مركز مصري للمحاكاة الطبية والتميز يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الرعاية الصحية بمصر، ويسهم في تخريج أجيال من الكفاءات الطبية المؤهلة للمنافسة إقليميًا ودوليًا، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي والخدمات العلاجية المتقدمة.