إعلام عبري: أي هجوم إيراني سيؤدي إلى استئناف الحرب

أفاد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، بأن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم إيراني محتمل، الليلة؛ ردا على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية، بحسب ما نقلته “القناة 14” الإسرائيلية.

وأضاف المصدر، "مثل هذا التطور قد يؤدي إلى انهيار التهدئة القائمة، وإعادة إشعال المواجهة العسكرية".

وأضاف المصدر: "إذا هاجمتنا إيران؛ فسيكون هناك رد، من شأنه أن يفتح الحرب من جديد"، في إشارة إلى أن أي تحرك عسكري إيراني ضد إسرائيل؛ سيقابل برد قد يقود إلى استئناف العمليات العسكرية على نطاق واسع بين الطرفين.

وشن الجيش الإسرائيلي، غارة على منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، في أول استهداف من نوعه للمنطقة منذ أشهر، ردًا على إطلاق نار من جانب حزب الله باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حسب ما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وقال نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك، إن الجيش استهدف مقرات تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، مشيرين إلى أن العملية جاءت ردًا على هجمات استهدفت شمال إسرائيل.

من جهته، هدد إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بإطلاق النار على إسرائيل ردا على هجوم الجيش الإسرائيلي على حي الضاحية في بيروت.

وكتب في منشور على موقع "إكس": "لقد كان الرد حازما ومؤلما على هجوم الكيان الصهيوني على الضاحية، انظروا إلى سماء الأراضي المحتلة هذه الليلة."