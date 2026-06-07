جيش الاحتلال يعلن استهداف مقر لحزب الله في الضاحية الجنوبية

أفاد الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افي ديفرين بأنه القوات عملت في الأيام الأخيرة على تدمير البنية التحتية المركزية لحزب الله تحت الأرض في منطقة مرتفعات بوفور (قلعة شقيف).

وقال افي ديفرين في تصريحات له : تتألف هذه الشبكة من عدة مستويات محفورة في أعماق الأرض الصخرية وقد بُنيت هذه الشبكة بالكامل بتمويل وتخطيط كاملين من النظام الإيراني على مدى عقد من الزمان.

وأضاف افي ديفرين: كان هدفنا ولا يزال واحدا وهو حماية المستوطنات الشمالية وخلق واقع أمني جديد وإلحاق المزيد من الضرر بحزب الله وتُثبت العملية في مرتفعات بوفورت.

وتابع افي ديفرين: لن نتوقف ولن نتراجع ولن نلين حتى يتحقق هذا الهدف بالكامل.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف مقر لحزب الله في غارة دقيقة في الضاحية الجنوبية لبيروت ، مشيرا إلى أن المقر المستهدف يُستخدم من قبل عناصر حزب الله لدفع مخططات ضد مواطني الكيان المُحتل وقوات جيش الاحتلال العاملة في جنوب لبنان.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن الغارة جاءت بعد أن أطلق حزب الله في وقت سابق من اليوم الأحد قذائف صاروخية باتجاه الأراضي المُحتلة.