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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب الله: استهدفنا تجمعًا للعدو الإسرائيلي عند أطراف يحمر الشقيف

لبنان
لبنان
محمد على

استهدف حزب الله تجمّعًا لآليّات وجنود العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعية.

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 25 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة

كما أكد  حزب الله: قصفنا بقذائف المدفعية تجمعا للعدو الإسرائيلي بمحيط بلدة الطيري جنوبي لبنان.

كما استهدف حزب الله دبابة ميركافا عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثا، فيما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كانس بمواصلة الإبادة حيث ذكر أنهم مستمرون في العمل بلبنان ضد حزب الله لإزالة التهديدات.

خلال ذلك ، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسقوط 18 قتيلا عسكريا في جنوب لبنان وعلى الحدود منذ إعلان وقف إطلاق النار.


أسفرت غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، السبت، عن استشهاد امرأتين وإصابة 22 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، رغم اتفاق لبنان وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان بأن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة السكسكية قضاء صيدا (جنوب) أدت إلى شهيدتين و22 جريحا من بينهم 3 أطفال وسيدة".


وأعلن حزب الله أنه استهدف خلال الـ 24 ساعة الماضية الاحتلال بـ25 عملية في إطار المقاومة الواجبة ضده، فيما واصل الاحتلال غاراته وقتله للمدنيين

وأكد حزب الله اللبناني إنه استهدف دبابة ميركافا بمسيرة في موقع بلاط الإسرائيلي المستحدث داخل الأراضي اللبنانية.

عاجل حزب الله لبنان الاحتلال

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