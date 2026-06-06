الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للانسحاب من لبنان ويشدد على تنفيذ اتفاق التهدئة

أكد الاتحاد الأوروبي أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يمثل فرصة مهمة لاحتواء التصعيد وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار، داعياً الجانبين إلى مواصلة المباحثات المباشرة بروح إيجابية وباءة.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن بروكسل تتطلع إلى استمرار الحوار بين الطرفين بما يضمن تثبيت التهدئة، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف الكامل ببنود الاتفاق وعدم فرض أي شروط إضافية قد تعرقل مسار التنفيذ.

ودعت كالاس إلى وقف كافة العمليات العسكرية بشكل فوري، مؤكدة أهمية تطبيق الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق، بما يشمل انسحاب حزب الله من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، إلى جانب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

كما شددت المسؤولة الأوروبية على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي ينص على احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه ومنع وجود السلاح خارج إطار الدولة، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم اللازم لأي تفاهمات أو اتفاقات تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بين لبنان وإسرائيل.

