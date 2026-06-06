نواف سلام: استهداف ضباط وجنود الجيش اللبناني جريمة بحق لبنان

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن استهداف ضباط وجنود الجيش اللبناني من قبل إسرائيل يشكّل جريمة بحقنا.

وشدد على أن الاعتداء لم يطَل أفراداً من الجيش فحسب بل استهدف لبنان وكل اللبنانيين في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وللقوانين والأعراف الدولية.

وتقدم نواف - في بيان اليوم - بأصدق التعازي إلى عائلات شهداء الجيش اللبناني العميد وسام صبره، والنقيب إيلي خوري، والجندي حسين غزال، وإلى قيادة الجيش اللبناني وضباطه وأفراده، معرباً عن تضامنه الكامل مع المؤسسة العسكرية في هذا المصاب الأليم.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني في أداء مهامه الوطنية، مثنياً على التضحيات التي يقدمها العسكريون دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره، ومشدداً على ضرورة وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية.