اليمن يدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

أعرب اليمن عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتوسيع نطاق التوغل البري في جنوب البلاد، وما يرافق ذلك من استهداف للمدنيين وانتهاكات متواصلة تمس سيادة لبنان وأمنه واستقراره، بما يفاقم من حالة التوتر في المنطقة ويهدد الأمن والسلم الإقليميين.

ودعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية - في بيان لها اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم (1701).

وجددت الوزارة موقف اليمن الثابت والداعم للبنان ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه.