أنظمة الدفاع الجوي الروسية تُدمّر 339 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 13 ساعة

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدّت بنجاح لعدد هائل من المسيرات الأوكرانية.

وذكرت الوزارة أنها دمرت 339 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 13 ساعة .

يأتي ذلك فيما أفادت قناة "إكسيلينوفا بلس" الإخبارية المستقلة على تطبيق "تيليجرام" أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت البنية التحتية للطاقة والنقل في منطقتي لوجانسك ودونيتسك خلال ليلة 6-7 يونيو.

وذكرت مصادر إعلامية أن طائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية للسكك الحديدية بالقرب من قرية روداكوف في مقاطعة لوجانسك في وقت متأخر من يوم 6 يونيو، مما أدى إلى اشتعال النيران في محطة فرعية للكهرباء .

كما وأفادت وكالة إكسيلينوفا بلس أن حريقاً اندلع بالقرب من تشيستياكوف، في مقاطعة دونيتسك .



وذكرت إكسيلينوفا بلس أن طائرات مسيرة استهدفت أيضاً محطة طاقة حرارية في مدينة زوهريس، في مقاطعة دونيتسك .

تشكل منطقتا دونيتسك ولوجانسك منطقة دونباس التي سيطرت عليها القوات الروسية لأول مرة في عام 2014.

تستخدم روسيا خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة الرئيسية لإمداد قواتها الحربية. وقد شنت أوكرانيا هجمات على الإمدادات اللوجستية العسكرية الروسية، في الوقت الذي تواصل فيه موسكو الضغط وشن غارات جوية على المدن الأوكرانية.