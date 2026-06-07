واشنطن تدرس الإفراج عن أصول إيرانية مُجمّدة لدعم إعادة الإعمار بدول الخليج

ذكرت وكالة الأنباء أن واشنطن ستتيح بعض الأصول الإيرانية المجمدة لحلفائها، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وإصلاح الأضرار.

وأضافت وكالة رويترز أن وزير الخزانة الأمريكي وجّه بإجراء تقييم شامل للأضرار التي تسببت فيها إيران في دول الجوار.

وفي سياق آخر، نقلت شبكة إن بي سي عن مصادر مطلعة ما يفيد بوجود تقارير داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تشير إلى رفع مستوى تقييم التهديد المرتبط بالتجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة إلى مستويات متقدمة.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين أمريكيين تداولوا مذكرة داخلية صادرة عن استخبارات البنتاجون، رفعت مستوى تصنيف أنشطة التجسس المحتملة إلى درجة عالية من الحساسية.

وأضافت الشبكة، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن هناك مخاوف داخل وزارة الدفاع من محاولات مراقبة قد تستهدف كبار المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك ما يتعلق بعملية صنع القرار في ملفات الشرق الأوسط.

وفي المقابل، نقلت الشبكة عن مسؤول في السفارة الإسرائيلية بواشنطن نفيه لهذه الاتهامات، مؤكدًا أنها غير صحيحة.

غير أن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أشاروا إلى أن بعض الأنشطة المثارة تجاوزت، بحسب تقديراتهم، حدود التجسس التقليدي، مع تأكيدهم في الوقت نفسه عدم تأثر تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين، لافتين إلى أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات احترازية إضافية عند زيارة مسؤولين إلى إسرائيل، في ظل ما وصفوه بأنشطة تجسس عدوانية تاريخية تجاه واشنطن.