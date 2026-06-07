القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرتين إيرانيتين كانتا تهددان حركة الملاحة بمضيق هرمز

قالت القيادة المركزية الأمريكية، سنتكوم، أنهم أسقطوا اليوم مسيرتين إيرانيتين كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: القوات الأمريكية تظل على أهبة الاستعداد لمواصلة التصدي للعدوان الإيراني.

وقبل ذلك، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إنها هاجمت مواقع رادار تستخدم في مراقبة السواحل الإيرانية.

واستهدفت الهجمات مواقع في جزيرتي جوروك وقشم "للدفاع ضد أي هجمات بحرية أخرى"، وفقًا لسنتكوم.

وقالت سنتكوم إنها استهدفت هذه المواقع بعد اعتراض طائرات مسيرة أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز.