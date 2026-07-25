غيوم المريخ.. السر الذي قد يحمي المركبات الفضائية

لطالما بدت غيوم المريخ ظاهرة جوية عابرة لا تحمل الكثير من الأسرار، إلا أن دراسة علمية حديثة كشفت أنها قد تؤدي دورا حاسما في مستقبل استكشاف الكوكب الأحمر فهذه السحب الرقيقة تخفي بين طياتها معلومات دقيقة عن طبيعة الغلاف الجوي، وهو ما قد يساعد العلماء على تنفيذ عمليات هبوط أكثر أمانًا للمركبات الفضائية، ويمهد الطريق أمام البعثات البشرية المنتظرة.

وأظهرت الدراسة، المنشورة في Journal of Geophysical Research: Planets، أن مراقبة تشكل السحب وحركتها تمنح العلماء فهمًا أعمق للظروف الجوية التي تواجه المركبات أثناء اقترابها من سطح المريخ، الأمر الذي يسهم في تحسين خطط الهبوط وتقليل المخاطر.

أصعب لحظات الرحلة تبدأ قبل الهبوط

يمثل الهبوط على سطح المريخ التحدي الأكبر في أي مهمة فضائية، فالغلاف الجوي للكوكب أرق بكثير من نظيره على الأرض، ما يجعل قدرة الهواء على إبطاء المركبات محدودة للغاية.

وفي هذه المرحلة الحساسة، قد تؤدي أي تغيرات طفيفة في كثافة الهواء أو سرعة الرياح إلى تغيير مسار المركبة أو التأثير على سلامة هبوطها، وهو ما يدفع العلماء إلى البحث عن كل معلومة يمكن أن تعزز دقة التنبؤات الجوية.

علماء البرتغال يبحثون عن الإجابة في السماء

يقود فريق من الباحثين البرتغاليين مشروعًا علميًا يركز على دراسة العمليات الجوية داخل الغلاف الجوي للمريخ، بهدف فهم العلاقة بين السحب والتغيرات المناخية التي تؤثر في المراحل الأخيرة من هبوط المركبات الفضائية.

ويرى الباحثون أن الغيوم ليست مجرد تجمعات من الجليد أو البخار، بل مؤشرات طبيعية تكشف كيفية انتقال الطاقة داخل الغلاف الجوي، كما تعكس التغيرات في درجات الحرارة واتجاهات الرياح وكثافة الهواء، وهي جميعها عوامل أساسية عند تصميم أنظمة الهبوط.

وقال الباحث فرانسيسكو برازيل إن إرسال المركبات الجوالة إلى المريخ كان دائمًا مهمة شديدة التعقيد، مؤكدًا أن حتى التغيرات الجوية البسيطة قد تكون كافية للتأثير في نجاح عملية الهبوط.

بيانات أكثر دقة لمهام أكثر أمانًا

يسعى العلماء إلى دمج البيانات التي تجمعها المركبات المدارية مع النماذج الحاسوبية الحديثة، لبناء صورة أكثر دقة عن الغلاف الجوي للمريخ. ومن شأن هذه الخطوة أن تحسن التنبؤات الجوية، وتساعد في اختيار أفضل توقيتات الهبوط، إلى جانب تطوير عمليات المحاكاة الخاصة بالمهمات المستقبلية.

خطوة جديدة نحو إرسال البشر إلى المريخ

مع تسارع خطط وكالات الفضاء لإطلاق بعثات روبوتية متطورة، والاستعداد لإرسال رواد فضاء إلى الكوكب الأحمر خلال السنوات المقبلة، تزداد أهمية فهم طبيعة الطقس المريخي.

وتؤكد الدراسة أن غيوم المريخ ليست مجرد مشهد يزين سماء الكوكب، بل أصبحت أداة علمية ثمينة قد تسهم في تقليل مخاطر الهبوط، ورفع كفاءة أنظمة الملاحة، وتعزيز فرص نجاح المهمات المستقبلية، لتقرب البشرية خطوة جديدة من تحقيق حلمها بالوصول الآمن إلى المريخ.