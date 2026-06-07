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في جولة تفقدية.. الرئيس السيسي يتابع سير الأعمال بالقيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في جولة تفقدية.. الرئيس السيسي يتابع سير الأعمال بالقيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، بتفقدِ مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصة الجديدة.  


وصرّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة التفقدية المُفاجئة للسيد الرئيس إلى مقر القيادة الاستراتيجية جاءت في إطار المُتابعة الدقيقة لسير الأعمال، وكذا التأكيد على مدى جاهزيتها في مختلف التخصصات، حيث تُشكل نقلة كمية وكيفية في تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة. 

وذكر السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس تفقد أيضاً خلال جولته بمقر القيادة الاستراتيجية، مقر الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث التقى سيادته بعدد من طلبة الأكاديمية. 

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع خلال لقاءه بطلبة الأكاديمية العسكرية سير المنظومة التعليمية والبرامج التدريبية بالأكاديمية. 

كما أجرى السيد الرئيس حواراً تفاعلياً مع الطلاب حول الأنشطة التدريبية التي يمارسونها، مؤكداً سيادته ضرورة بذل أقصى جهد ممكن، مع أهمية التطوير المستمر لقدراتهم.

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