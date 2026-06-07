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وزير النفط القطري يؤكد أهمية التنسيق بين الدول المنتجة لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير النفط القطري يؤكد أهمية التنسيق بين الدول المنتجة لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية

وزير النفط القطري يؤكد أهمية التنسيق بين الدول المنتجة لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية
وزير النفط القطري يؤكد أهمية التنسيق بين الدول المنتجة لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية
أ ش أ

 أكد وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بدولة قطر الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول المنتجة للنفط بما يسهم في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية والحفاظ على توازنها.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير القطري، في أعمال الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة من خارج المنظمة (أوبك بلس)، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة وزراء النفط والطاقة.

وبحث المشاركون في الاجتماع أبرز المستجدات والتطورات في أسواق النفط والطاقة العالمية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بأوضاع السوق وآفاقها المستقبلية، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز توازن الأسواق النفطية العالمية وترسيخ التنسيق والتشاور بين الدول المنتجة.

وأشار بن دينه، خلال الاجتماع، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الأحد، إلى أن الاجتماع شكّل منصة مهمة لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بأمن إمدادات الطاقة العالمية وانعكاسات التطورات الجيوسياسية الراهنة على الأسواق الدولية، وبحث السبل الكفيلة بضمان استمرارية الإمدادات وموثوقيتها بما يدعم النمو الاقتصادي العالمي.

كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به منظمة "أوبك" وشركاؤها في إطار "أوبك بلس" في ترسيخ استقرار الأسواق النفطية العالمية وتعزيز نهج التعاون والتنسيق المشترك، مؤكدًا أن الجهود التي تبذلها المنظمة أسهمت في تعزيز مرونة أسواق الطاقة وقدرتها على التعامل مع التحديات والمتغيرات المتسارعة، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم أمن الطاقة العالمي واستدامته.

وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بدولة قطر الدكتور محمد بن مبارك بن دينه الدول المنتجة للنفط تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية المنظمة أوبك بلس منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك

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